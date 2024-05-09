打詐新武器！虛擬貨幣3面向納管 國外幣商須落地

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行政院會9日通過的打詐新四法修正，將虛擬貨幣進行納管。法務部說明，透過洗錢防制法修正，從三方面納管幣商，包含入刑化，違規可處2年以下有期徒刑；且不只規範事業也規範個人；國外幣商也要在國內落地。

為了有效杜絕詐騙，從源頭管理，行政院會9日通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法（1新法＋3配套修法）：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。其中，在洗錢防制法修正，納入虛擬貨幣監管機制。

法務部說，為強化虛擬資產服務監管，防杜以虛擬資產洗錢，未來就虛擬資產提供者未完成洗錢防制登記，境外虛擬資產服務提供者倘未完成分公司登記及洗錢防制登記，卻提供服務，將科刑責以強化監管，並於特殊洗錢罪增訂利用虛擬資產帳號犯洗錢罪刑事處罰，杜絕以虛擬資產服務提供者外衣包裝而進行詐騙及洗錢之管道。

對於幣商納管，法務部次長黃謀信進一步指出，這次過洗錢防制法修正，透過三方向納管幣商，第一個原來就幣商管理，是透過洗錢防制法行政罰來處理，這次修正後將它入刑化，一旦構成特定要件後，會處2年以下有期徒刑；第二個面向，規範對象包含事業也包含個人；第三個面向，也處理到國內外幣商問題，國內幣商當然要透過洗防登記或能量登入，如果是國外幣商，就要透過在國內落地，做分公司或是公司登記，加上洗防登記跟能量登陸，才能在國內落地，否則就處以刑責。

金管會副主委邱淑貞強調，該次修法將個人幣商跟事業幣商納入管理，沒有登記就會有刑責。在監管部分，金管會是虛擬資產的投資跟支付相關主管機關，日前已設十大要點，所有幣商申報都會審查是否有依照作為事業上的管控機制；幣商工會也會馬上成立。除了金管會內部要求管理外，還有公會，後續也會有借重會計師來做管理。也就是說，幣商管理除了入刑法強力要求作業務規範外，針對內部管理跟管控，金管會也依照上述方式加強管管理。

金管會補充，目前不分國內外的虛擬貨幣交易所共計有6、70家，其中完成洗錢防制的法遵聲明共25家。