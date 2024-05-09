NCC主委不通過iPhone16無法上市？藍營搬法規打臉翁柏宗

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國家通訊傳播委員會（NCC）4名新任委員同意權一案遭國民黨於立法院封殺，NCC副主委翁柏宗開嗆，若不同意恐導致iPhone在台無法上市。國民黨團9日召開記者會，痛批NCC對人民情緒勒索，並稱翁的說法還以為是通訊行，依NCC組織法規定，其實只要3名委員組成例行性會議就能處理。

NCC四名新任委員名單出爐，但遭到國民黨於立法院程序委員會中封殺，列為暫緩法案，等同人事權提案已提前卡關。NCC副主委翁伯宗卻稱，此舉將導致iPhone16、17無法在台上市。

國民黨團今召開「無能NCC 有臉拿IPHONE 情勒全民？」記者會，黨團書記長洪孟楷批評，這份名單立法院無法背書，依據NCC組織法，規定由行政院長提出名單送入立法院，他認為應由新閣揆卓榮泰提出名單，才是負責任的責任政治。

針對iPhone無法上市的說詞，洪孟楷也指出，根據NCC組織法第9條中，交由委員會決議的10個項目中，並不包含手機認證的部份。

前任NCC委員、藍委翁曉玲則表示，依照委員會相關規定，屬於例行性、明確性、急迫性等案件可分處分案或公告案，例行性案件只要由3名委員組成委員會的決議，經內部作業程序就可處理，根本不會發生iPhone無法上市的問題，痛批翁是想當主委想瘋了。

藍委張嘉郡則嘲諷，原來翁柏宗是果粉，只關心手機是否能上市，若要不說的話，不知道蘋果拿了多少行銷預算給NCC，還是哪一家通訊行？完全笑掉大牙。