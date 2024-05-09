5樓vs.8樓差100萬選哪間？　網看「這條件」裝潢不來的：有人會願意多付錢

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買房選樓層雖是萬年考古題，但在不同地理位置、價格等情況下，卻有不一樣的解讀與決定。一名網友在PTT上發問，「二選一大家會選哪一間？」原PO表示，兩間房子價差約100萬元，一戶在5樓另一戶在8樓，格局一樣且都在高架橋旁邊。

原PO也補充說明，5樓那戶窗戶的窗貼著高架橋的消音片，沒有景觀。而8樓那間則在高架橋上方，房間的窗可以看到河濱公園的綠樹，請問大家會選哪一戶別呢？

不少網友認為要選8樓，因為格局一樣的話選高的。而且5樓看起來很不舒服，「客廳落地窗看出去離隔音牆這麼近，你買得下去？」多數民眾提到，這兩戶可能吵鬧程度都一樣，但5樓沒景觀太壓抑了，「100萬買到裝潢不來的景觀」、「8是發發發，還有人會因為門牌號碼8願意多付錢的」。

但也有人提到，鄰近高架橋的房子「都不要，吵死了」、「買到這價格還差100萬？」、「都很差，硬要選，8樓」、「花這個預算住這種地方，沒事吧…」。

近高架橋物件 各有利弊？

高架橋附近的建案因為噪音常常被買家唾棄，這類物件除了有擾人的車流聲外，汽機車的空汙問題也是一大影響，甚至部分民眾有風水考量而避之唯恐不及。

風水專家謝沅瑾曾分享，當住家高度剛好位於高架道路或軌道的道路本體，從住家望出去直接看到橋體，景觀受到遮擋，在風水上稱做「擋臉」，象徵住家的「前途受阻」而容易受到影響。

潤泰敦峰鄰近高架，房價卻意外不受影響。圖／翻攝自Google maps

怪的是高架橋建案也曾創下高房價，位在北市市民大道上的「潤泰敦峰」22樓次頂樓戶，以每坪215萬、總價1.88億元售出。住展發言人陳炳辰解釋，位在高架橋旁的豪宅物件，在市場上常稱呼它為「玉帶環腰」，意指住宅像古代官員般貴氣。由於北市及新北市等某些地區地狹人稠、區域價值高，此類物件若位在市中心高架橋，像是「帝寶」等，有時不見得房價會受到影響。