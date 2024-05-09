重演00940悲劇！2檔高息ETF掛牌慘破發 抓出1支跌停兇手

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【中時新聞網 吳美觀】高股息ETF再添2檔新兵00946（群益台灣科技高息成長）、00944（野村趨勢動能高息）今（9日）同步掛牌，開盤雖力守發行價，但盤中遭遇台股下跌亂流，雙雙跌破發行價，重演00940上市破發命運。

00946發行價新台幣10元，掛牌價為8日最新淨值10.02元，盤中下跌0.05元，最低來到9.97元。

00946被稱為「科技版的00919」，兩檔都是群益投信發行，被網友暱稱00919妹妹。00946選股邏輯鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，堪稱月配科技高息ETF進化版，能否複製00929成功經驗備受關注。

00946前10大成分股包括鴻海權重10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%，和力成2.98%。

另一檔高股息ETF 00944也在今天以15元上市，盤中一度下跌0.07，最低來到14.93元。

00944結合「趨勢動能」與優化的「高股息」篩選標準，從市值前300大上市櫃公司，篩選出夠大、流動性高、有獲利、永續，並符合「強勢」與「高息」的50檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬。

00944前10大成分股、權重如下，依序為亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。其中，至上4月營收不如預期，一早跌停鎖死，帶衰00944股價。