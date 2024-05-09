臺鹽攜手伊甸基金會守護身障捐款贈好禮

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臺鹽公司持續12年攜手伊甸基金會作公益支持募款贊助，今(9)日由臺鹽總經理陳世輝、副總經理李杰翰，帶領同仁們前往伊甸基金會擔任一日企業志工，陪伴身障學員手做甜心白玉丸子，並贊助清潔禮盒作為伊甸基金會捐款回饋贈禮，以行動傳愛支持身障就業，號召民眾一同守護身障朋友。

臺鹽指出，伊甸基金會「成人身障服務計畫」協助身障學員生活自理及就業培力，進而幫助照顧者獲得喘息支持性服務；伊甸設立職業訓練班協助就業，也為身障學員開啟不同職涯，體現「天生我材必有用」的目標。

臺鹽致力於力挺伊甸基金會，並由該公司總經理陳世輝號召同仁支持，9日陪同身障學員製作白玉丸子，在臺鹽志工們的協助下，全神貫注地搓揉白玉丸子，每一顆用心揉成的丸子都滿懷對母親的感恩，祝福媽媽每一天像白玉丸子一樣甜蜜圓滿。

臺鹽總經理陳世輝表示，伊甸基金會訓練身障學員擁有獨立作業能力，克服身體障礙完成白玉丸子，每年來都看到他們的職能不斷進步，讓媽媽不用擔心，便是最好的母親節禮物。

伊甸基金會台南區區長張盟宜感謝臺鹽公司大力支持基金會照顧身障學員，在五月這個感恩季節舉辦志工活動，格外溫馨，也提醒大家母親節別忘了向最親愛的媽媽致謝。台鹽生技門市及台鹽線上購，值此佳節也推出感恩慶向媽媽致意。

臺鹽期拋磚引玉邀請民眾加入守護身障朋友的行列，凡捐款支持「成人身障服務計畫」，每月捐款300元持續乙年，或一次捐款3,600元(含以上)，可獲得台鹽生技清潔禮盒乙盒。