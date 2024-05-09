海空運兩樣情 這檔初登板就爆量 14檔閃金光

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台股今（9）日開低震盪，盤中雖一度翻紅，然壓力湧現，跌幅逐步擴大，收盤收在今天最低20,560.77點，下跌139,74點，跌幅0.68％，成交量4,180.13億元，中止連4紅。

台積電下跌0.75％，收在796元，沒能守住800元，聯發科持平，收報1,095元，鴻海逆勢小漲0.59％，收在170.5元。

海運股扮演撐盤要角，貨櫃三雄的萬海攻上漲停，長榮上漲2.9％，陽明上揚5.56％，散裝航運的新興、裕民、中航、慧洋-KY、四維航、正德一起走揚，台驊投控也收紅。

航空雙雄則遇逆風，長榮航、華航各下跌3.62％、2.31％。

野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）今天掛牌上市，兩檔ETF分別下跌0.87％、0.2％，00946成交量近20萬張，居上市櫃之冠，00944的成交量也超過5萬張。

電通類股成重災區，至上跌停作收，文曄盤中一度觸及跌停，收盤下跌9.59％，尚立、擎亞、亞矽也下挫逾3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台南、奇偶、泰谷、錦明等14檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、玻璃類股波動最大，分別上漲1.73％、0.5％，電通類股跌幅明顯，下跌4.17％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達8.41％的有10檔，當中有8檔漲停，收盤漲幅前十名依序為有成精密（4949）、台南（1473）、奇偶（3356）、高興昌（2008）、帝寶（6605）、艾姆勒（2241）、萬海（2615）、穎漢（4562）、新麗（9944）、三芳（1307）。

上市股跌幅超過6.42％的有10檔，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為至上（8112）、銘異（3060）、牧德（3563）、文曄（3036）、揚智（3041）、精誠（6214）、勝德（3296）、力山（1515）、京城（2524）、匯僑設計（6754）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、長榮航（2618）、燿華（2367）、新光金（2888）、鴻海（2317）、晟銘電（3013）、大同（2371）、矽統（2363）、萬海（2615）、緯創（3231）。

上櫃股有10檔達7.13％以上漲幅，前6名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為泰谷（3339）、錦明（3230）、京晨科（6419）、其陽（3564）、聯光通（4903）、寶緯（4558）、大拓-KY（8455）、全域（3067）、地心引力（3629）、斐成（3313）。

上櫃股有10檔有6.87％以上跌幅，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為晶悅（2718）、萬潤（6187）、風青（2061）、大城地產（6171）、晶呈科技（4768）、正能量智能（5348）、新普（6121）、鈺創（5351）、均華（6640）、公準（3178）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、威剛（3260）、擎亞電子（8096）、榮剛（5009）、力麒（5512）、國統（8936）、雷科（6207）、台燿（6274）、正德（2641）、湧德（3689）。