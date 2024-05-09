邁向數位與綠色雙軸轉型 「臺中市企業先進智造學院」即日起至5／19免費報名

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為協助臺中市特定工廠及納管工廠業者因應產業快速變化及國際局勢，臺中市政府經濟發展局與逢甲大學再度攜手合作開辦「臺中市企業先進智造學院」，針對七大領域邀請專業師資，如數位轉型、經營轉型、環保及用地變更等，帶領企業解決營運痛點；即日起至5月19日開放報名，歡迎台中市納管工廠及特定工廠業者踴躍參與。

經發局表示，台中市特定工廠有許多隱形冠軍，其營運規模較小，但技術能力強悍的中小型製造業，市府除積極輔導納管工廠合法化外，為協助在地產業加速轉型，特委託逢甲大學辦理「臺中市企業先進智造學院」，奠基在去（112）年的執行成果暨執行經驗，今年度集結20位逢甲大學專家學者與業界超強師資陣容，此次計畫著重在課程軟實力之提升，除有精實課程，輔以進階實作的專題講座、主題工作坊/交流會，期能協助在地產業升級。

經發局說明，「企業先進智造學院」預計於5月24日正式開課，今年度開辦平日與假日各一班課程，共推出80小時的精實課程，包含「經營轉型」、「數位轉型」、「供應鏈管理」、「節能減碳」、「環保」、「消防」、「用地變更」等領域課程內容，由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新領軍集結其七大領域專家師資，另邀請他校具代表性之教授與外部專家聯合授課，期協助受培訓之學員暨其所屬企業掌握疫情之後全球經濟復甦的商機。

經發局進一步指出，此次課程完全免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心(魏小姐04-24517250分機5704)或至線上報名(https://forms.gle/mnStK6MRQY3wTFnW7)。另外，課程前，將於5月16日辦理課程宣導說明會，其包含113年度課程計畫、邀請已取得特登工廠暨相關單位分享辦理經驗，報名期限自即日起至5月13日止，課程名額有限，歡迎踴躍參加。