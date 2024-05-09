台電：去年節電18億度 今年拚觸及逾4,000萬人次

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年全國民生住宅節電度數已連二年突破18億度，等同省下45萬家戶一年用電量、減少約90萬公噸碳排。台電表示，在生活電器設備持續增加的情況下，今年將結合6大國旅及線上活動，盼民眾走出家門、汰換家電以響應節電，拚能觸及超過4,000萬人次參與。

台電指出，過去一年全國共近1,300萬戶次住宅用戶響應節電、全年民生住宅節電度數達18億度，其中，台電發出近15億元節電獎勵金，累計2013年以來已節電近300億度。

除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電；自去年至今年3月以來，共計輔導近5,600戶大用戶節電，成效預估超過2,200萬度。

台電說明，在產業節電輔導方面，台電以電力分析儀、超音波流量計、紅外線熱顯像儀、照度計、多功能分析儀等專業量測儀器，投入製造業用戶耗能設備、分析製程用電，透過客製化服務協助大用戶節能，並參考同產業效率較佳的用電模式給予企業改善建議。

台電表示，民生住宅家中冷氣、冰箱和照明是家庭用電排名前3大，透過將空調冷氣溫度設定於26至28度、搭配循環扇與定期清洗濾網，將可有感節電、省荷包。

經濟部能源署主秘翁素真指出，準總統賴清德520上任後首要推動節約能源，因此，在商業辦公方面節電方面，今年也將擴大與公會合作，宣導將冷氣溫度設定在23至26度，當午間用餐時段較炎熱時可調為23度，會議辦公時段則是26度，拚讓能源效率年均改善從2％提升至4％。