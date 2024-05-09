防詐騙神隊友！「數支付」獲國際FIDO聯盟邀請出席大阪研討會

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近年來台灣詐欺犯罪金額及件數屢創新高，僅6%國人沒接過騙人訊息，因詐騙手法不斷翻新，一個不小心就會落入犯罪陷阱，隨著電子支付時代來臨，民眾消費習慣從過去使用現金、信用卡，逐漸轉向無現金、無實體塑膠貨幣等方向，在享受科技便利的同時，也面臨著新型態詐騙犯罪風險。有鑑於此，為保障消費者權益，數支付科技（簡稱數支付）透過TWCA實名認證、付款確認OTP和導入AMLAMF防制洗錢及打擊資恐查詢系統等方式打造出解決方案，並加入美國聯盟FIDO，試圖從前端阻絕詐騙，成為「防詐騙神隊友」。

每月1萬筆交易中只發生6筆爭議款項的糾紛 表現明顯優於市場預期

數支付副總經理陳若慈(右四），代表出席國際身分識別標準組織FIDO (Fast Identity Online) 聯盟在台北舉辦全球首發的「FDO台北研討會」。圖/業者提供

成立於2017年的數支付，致力整合金流服務，建構安全的網路購物環境，提供即時、不同消費場景的阻詐方案，以及三大避免保證，盼能成為阻止詐騙的守門員，擁有圈存率0.0063％的成績，也就是數支付每個月一萬筆交易中，只發生6筆爭議款項的糾紛，相較於銀行界每1,000筆交易中可以容忍3筆糾紛，數支付的表現明顯優於市場預期。

數支付對於詐騙零容忍的態度，充份展現在技術應用層面，面對每一筆交易都不馬虎。數支付副總經理陳若慈表示，「當買家下單後，即使只是100元的產品，也要進行手機簡訊認證，一旦買家確認有這筆交易款項，賣家就可以放心出貨，買家也不能反悔。」

獲國際身分識別標準組織FIDO肯定為成員 以「無密碼身分認證機制」保護消費者

數支付在資安上的努力，獲國際身分識別標準組織FIDO Alliance（下稱FIDO聯盟）的肯定，成為該聯盟的成員之一，做到「無密碼身分認證機制」。FIDO聯盟於2012年成立，目前全球有超過350個國際會員、7個國家政府單位加入，以及逾900個認證產品（Certified Product）。FIDO聯盟的會員來自全球主要財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟/硬體設備製造等各種產業，包括Google、Microsoft、Apple、Meta、 Amazon、PayPal、Intel、LINE、Samsung等知名企業，FIDO結合公開金鑰及生物辨識等技術，使民眾無須輸入帳號密碼，改以生物特徵綁定行動裝置，即可進行身分識別，是目前市面上最安全的線上身分識別方式。

數支付遵循FIDO聯盟的三大原則：便於使用（ease of use）、隱私安全（privacy and security）以及標準化（standardaization），獲邀參加FIDO聯盟於今（2024）年5月20日在日本大阪舉行的研討會，即使是數發部都未獲邀請，由此可見，數支付力拚業界最低圈存率，建構數位支付安全網的用心，已是國際認可的防詐、堵詐第一品牌。未來數支付盼能繼續精進資安管理技術與能力，避免新型詐欺產生的極大威脅。