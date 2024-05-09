2024普立茲新聞獎揭曉 文大新聞系友林辰峰入圍最終名單

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普立茲新聞獎（Pulitzer Prize）為美國表彰新聞報導最高榮譽獎項，在美國彭博新聞社擔任圖像數據記者的文化大學新聞系系友林辰峰，以兩篇新聞作品獲The 2024 Pulitzer Prize普立茲新聞獎「入圍最終名單者（Nominated Finalists）」。

林辰峰獲推薦新聞作品為「Groundwater Gold Rush (April 10, 2023) 及「Arizona Is Running Out of Cheap Water. Investors Saw It Coming (June 20, 2023) 」，而普立茲最終名單是經評審團評選、進入委員會投票選出的名單，最後與獲獎者一起公布的3件作品（或人士）才能被稱為「入圍最終名單者（Nominated Finalists）」。

回首生涯之路，林辰峰自文大新聞系畢業後，應屆申請上美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)新聞研究所，之後打敗3000人，爭取到《紐約時報》實習，碩士第2年在《華盛頓郵報》實習。

從文大畢業之後，林辰峰一路走向國際媒體，並曾接受過《遠見雜誌》及PeoPo公民新聞專訪。

林辰峰表示，在文化大學新聞系求學時，成績並不出色，當時新聞英文還被當，但受到系上老師們給予許多啟發及建議，才打通讀書的任督二脈。

文化大學新傳學院暨新聞系主任郭文平指出，文化大學新聞系創系以來，致力培養優秀新聞人才，因應大數據時代更提早佈署，開設「資料新聞學」、「大數據分析」、「資訊視覺化與資訊圖表」等課程，培養學生用資料與圖像呈現與解釋新聞之能力。

因應AI人工智慧愈發成長，郭文平也提到，新傳學院將於113學年度成立「人工智慧與新媒體研究中心」，將人工智慧導入媒體應用，更積極進行相關領域的研究，致力培育全方位的傳播人才。