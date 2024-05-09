美股極端牛市快結束？ 華爾街「鐵嘴」警告：很像1929年慘劇

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【中時新聞網 邱怡萱】赫斯曼投資信託公司（Hussman Investment Trust）總裁赫斯曼（John Hussman）曾準確預言2000年、2008年美股泡沫化，被市場譽為傳奇投資人，他再對美股發出警告，強調美股的極端牛市即將結束，主因投資者過於樂觀，已將股市推至近一個世紀以來最極端的估值。

標普500指數今年不斷飆新高，雖然在4月經歷1個月的低迷，但近期又恢復上漲趨勢，根據《商業內幕》報導，赫斯曼在1份報告中指出，標普500指數此次反彈，主要是由投資者的某種焦急情緒，以及害怕錯失了投資機會所推動，市場實際內部情況看起來並「不利」 。

赫斯曼投資信託公司最信賴的股票估值指標顯示，標普500指數非金融公司市值和總市值增加的比率，顯示標普500指數的估值，正處於1929年以來的最極端水平。

赫斯曼投資信託公司的內部指標亦顯示，未來12年標普500指數的表現，將每年落後給美國國債9.3%，創下該指標預測的最糟糕的12年表現，甚至比1929年還要糟，當時市場從高點暴跌89%。

赫斯曼過去預言，美股科技股在2000年3月將暴跌83%，結果2000年到2002年期間，那斯達克100指數的跌幅剛好是83%；他2007年4月預測標普500指數將下跌40%，從2007年到2009年期間，該指數跌幅高達55%。

赫斯曼先前曾警告，美股正處在美國金融史上最極端的投機泡沫，並提到，如果美股跌幅高達65%，並不會讓他感到意外。