前往主要內容
工商時報LOGO

美股極端牛市快結束？ 華爾街「鐵嘴」警告：很像1929年慘劇

  • 中時新聞網
美股走勢恐不妙。圖／Pixabay
美股走勢恐不妙。圖／Pixabay

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】赫斯曼投資信託公司（Hussman Investment Trust）總裁赫斯曼（John Hussman）曾準確預言2000年、2008年美股泡沫化，被市場譽為傳奇投資人，他再對美股發出警告，強調美股的極端牛市即將結束，主因投資者過於樂觀，已將股市推至近一個世紀以來最極端的估值。

標普500指數今年不斷飆新高，雖然在4月經歷1個月的低迷，但近期又恢復上漲趨勢，根據《商業內幕》報導，赫斯曼在1份報告中指出，標普500指數此次反彈，主要是由投資者的某種焦急情緒，以及害怕錯失了投資機會所推動，市場實際內部情況看起來並「不利」 。

赫斯曼投資信託公司最信賴的股票估值指標顯示，標普500指數非金融公司市值和總市值增加的比率，顯示標普500指數的估值，正處於1929年以來的最極端水平。

赫斯曼投資信託公司的內部指標亦顯示，未來12年標普500指數的表現，將每年落後給美國國債9.3%，創下該指標預測的最糟糕的12年表現，甚至比1929年還要糟，當時市場從高點暴跌89%。

赫斯曼過去預言，美股科技股在2000年3月將暴跌83%，結果2000年到2002年期間，那斯達克100指數的跌幅剛好是83%；他2007年4月預測標普500指數將下跌40%，從2007年到2009年期間，該指數跌幅高達55%。

赫斯曼先前曾警告，美股正處在美國金融史上最極端的投機泡沫，並提到，如果美股跌幅高達65%，並不會讓他感到意外。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資狂砍萬張後 中租又爆量跌 阿格力股魚都注意到「這件事」

  2. 台灣錢淹腳目！新北最大重劃區站上8字頭 謝金河曝這檔發大財

  3. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。