恐慌性賣壓？文曄盤中又跌停 成交量日增1.1萬張

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法說會後接著上演法會，IC通路商文曄7日法說會，釋出併購Future效益未能顯現在第二季財報，隔日引爆股價開盤跳空爆量跌停，今（9日）恐慌性賣壓持續噴出，成交量能再度擴大，同樣上演跳空爆量跌，盤中一度亮燈跌停，終場大跌9.59％，差一檔跌停，總成交量逾3.7萬張。

文曄恐慌性賣壓持續噴出，儘管多數法人認為該公司釋出併購Future後之財務預測，有助市場消化併購產生之疑慮，長線買點有望浮現，然而投資人仍然不埋單，股價持續帶量重挫。

文曄7日解釋第二季營業費用增加部分有兩大項，一為商譽攤提，二為利息支出，其中第二季起每季商譽攤提1.1～1.3億元，為期八年，此部分符合文曄原本規劃，不過利息支出則高於預期。

文曄解釋，因買匯限制，第二季借貸較多美元，因美元利率高，第二季利息支出約達17～18億元。

此部分的利息支出比當初併購Future時估每年利息支出20億元高出許多，引起市場疑慮，另外，文曄合併Future後，4月底的淨金融負債1,000億元。文曄董事長鄭文宗指出，未來獲利後會積極償還。

文曄8日晚間公告4月營收，因4月2日起納入Future財報貢獻，4月合併營收875億元，月增31％，年增119％，刷新單月營收歷史紀錄。文曄前四月合併營收約2,802億元，年增75％。

展望第二季，文曄包含Future營收預估中位數為2,430億元，季增約26％與年增約107％，合併營業利益預估中位數約42.6億元，季增約63％與年增約109％， EPS中位數1.59元。

法人認為，隨著2025年Future營運狀況可望回到常軌，有利於文曄財務數據優化與長線評價提升進。