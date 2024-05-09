民代控第一果菜市場工程涉圖利？中華工程：提告！

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針對國民黨台北市議員鍾小平今（9）日至地檢署按鈴控告「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」沈慶京與柯文哲官商勾結，當時發包先採減項發包，以125億元標給中華工程，迫使議會追加49億元預算乙案。中華工程今（9）日 立即發出公開聲明指出，針對上述不實言論及指控，嚴重傷及中華工程商譽、股東權益及沈慶京個人名譽，中華工程將提起告訴將決不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛中華工程的權益。

今天中華工程的公開聲明，如下。「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府108年7月8日、9月20日及11月18日三次公開招標均流標，以上公開招標訊息均可參閱政府電子採購網。」

中工指出，有關「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」，第一果菜市場案於108年7月8日第一次公開招標時，預算為133億元，建造範圍為地下一層地上八層之建築物，但因當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標，經兩次流標之後，市政府於民國108年11月18日第三次公開招標公告載明預算125億元，建造範圍為地下一層地上5層之建築工程，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。

中工表示，中工經審慎評估後方決定在工料等物價齊漲的環境下，仍投入重要的地方建設，期望回饋地方，因此才參與第三次投標。但第三次投標僅有本公司參標但仍流標。直到109年1月6日進行第四次公開招標，仍僅有本公司1家投標，最後以125億餘元決標。

中工表示，因此關於新聞媒體所提及追加49億元，依據資料顯示是包含民國108年11月18日第三次公開招標公告載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充工程之預算金額24億元，此外契約並有約定物價調整條款，係依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定：(1)個別項目：鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10％(2)中分類項目：水泥及其製品類漲跌幅超過5％ (3)營造工程物價總指數：漲跌超過2.5％。經初步概算，迄今物調款近14億元。

中工表示，另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。鍾小平議員所述逼議會通過等語全然不實。

中工聲明，「鍾小平議員之不實言論及指控，嚴重傷及本公司商譽、股東權益及沈慶京先生個人名譽，本公司將提起告訴。除嚴正聲明決不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛本公司之權益。」