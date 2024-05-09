介入遠航案？李孟諺駁斥

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對於有立委質疑準交通部長、行政院秘書長李孟諺近日和涉嫌掏空遠東航空董事長張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡，疑似介入遠航案。李孟諺9日強調是子虛烏有，對於與事實顯不相符的影射感到十分遺憾。

李孟諺9日表示，針對部分立委指稱他疑似介入遠航一案，相關報導本人有疑似介入云云的說詞，皆為子虛烏有之事，對於部分立委在未經查證之下，做出與事實顯不相符的影射感到十分遺憾。

李孟諺說，交通部民航局於2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，在這期間，他本人並不認識張綱維、從未與張有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分相關事實，一切作業皆由交通部依法辦理，本人從未過問，遑論有介入之事。

李孟諺表示，有關立委於質詢時提到他與張互動一事，他已於詢答時有所回應說明，他也進一步指出，在去年底在一場友人的餐會後曾與張見面，張向他抱怨遠航被撤照的委屈云云，然經了解相關案件已在司法階段，且當中政府行政程序亦無缺失之處，故未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺表示，因有立委日前於內政委員會及臉書上對他進行影射及指控，他才約見謝姓律師於公開場合見面，重申個人尊重司法的立場，並再次強調他之前沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要發生任何散佈不實謠言之事，盼請相關人士停止惡意影射，回歸專業問政。