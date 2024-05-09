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核能上月球？俄媒：陸俄月球科研站已啟動「核能」裝置研製工作

  • 中時即時 李文輝
俄羅斯指陸俄國際月球科研站（如圖）核能裝置研製工作已啟動。（微信公眾號中國的航太）
俄羅斯指陸俄國際月球科研站（如圖）核能裝置研製工作已啟動。（微信公眾號中國的航太）

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俄新社9日報導，俄羅斯國家航太集團公司總經理尤里·鮑里索夫當地時間5月8日宣布，中俄合作建設的國際月球科研站的核能裝置研發工作已經啟動。 報導顯示，鮑里索夫先前指出，有必要在月球上建立一個可靠的持久的核能裝置，因為月球上的一個夜晚大約會持續14個地球日，太陽能電池板無法存儲如此多能量，來保證電器運行這麼長時間。 他指出，俄羅斯正在與中國同事討論在2033年-2035年將核能裝置送到月球表面安裝。 鮑里索夫表示，俄羅斯可以為月球科研站的運行提供核動力來源，為中俄這一聯合專案做出貢獻。 微信公眾號「中國的航太」和航天局網站此前消息，2021年3月，中國國家航天局局長張克儉與俄羅斯國家航太集團公司總經理羅戈津通過視訊會議簽署《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》。 同年4月，《中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》發布。《聲明》展示了中俄兩國在月球及深空領域合作的信心和決心。《聲明》中明確，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，在國際月球科研站的規畫、論證、設計、研製、實施、運營等方面開展合作，並歡迎在專案的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

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