虎山巖金針花園區「踩花客」現蹤 2類人是違規大戶

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彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區近來成為國內平地賞金針花勝地，園區內逾8萬株金針花花開逾半，每天都吸引許多遊客造訪，然卻有缺乏公德心的人踩踏金針花拍攝，讓園區志工看了痛心不已。園區觀察發現，踩踏進花區拍照的大都是清晨前來拍攝的網紅及攝影師，除將多勸導，也會多開闢拍照點，以減少花區被踩踏的狀況。

花壇虎山巖金針花園區園主黃瑨基表示，遊客踩踏進花區，會增加工作人員的工作量，去年曾有遊客可能是為了取得較好的拍照角度，闖進封鎖線內，在一整片金針花海上躺平拍照，今年他們乾脆將該地開闢成拍照區，同時另外再開闢多處較適合的拍照點，希望讓遊客可以拍得過癮。

他指出，遊客為拍照而踩踏金針花的狀況有在逐年減少中，但還是有，他也漸漸以平常心看待，園區的作法除了勸導外，就是再想辦多增加可以深入一點的拍照點，讓遊客可以拍出被金針花包圍的花海美景，這樣大家才能盡興，同時也不會破壞金針花。

花壇虎山巖文宣組長林秀霞說，清晨時段較沒有遊覽車前來，通常都是網紅或專業攝影師前來取景，少數的網紅及攝影師為取自己理想中的拍照角度，踩踏進封鎖線內拍攝，把金針花草都踩平了，讓人看了很痛心。拜託大家盡量沿參觀步道拍攝，要深入拍攝則可在園區規畫的拍照點，一樣可拍出花海的效果。

她表示，園區志工每天都很辛苦在維護金針花，期盼不管是網紅、專業攝影師或遊客，一定要沿參觀路線或在拍照點內拍攝。即將進入金針花滿開的階段，歡迎大家在母親節假期前來觀賞金針花。

遊客說，金針花長得好好的，那麼美，為什麼為了拍照去踐踏它，其實只要沿著參觀路線就可以拍出花海的壯觀照片，園區也設置好幾處深入花區的拍照點，只要在拍照點拍攝，就可拍出被金針花包圍的感覺，實在沒必要任意踩踏進花區，那樣做很沒公德心。