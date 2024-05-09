台灣電子製造業前進泰國 TPCA攜手各大公協會建構人才及完整供應鏈

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台灣電路板協會（TPCA）於5/2舉辦電子製造產業赴泰國投資交流會，會議中，TPCA泰國PCB聯誼會張元銘會長（TPCA副理事長）指出，「在中美貿易戰及地緣政治的背景下，我們共同見證了一場新的產業變革，目前台灣電機電子、工具機、電腦，汽車、模具、電子設備…等產業皆有前進泰國布局之需求。各產業公協會都面臨了服務會員、協助會員於泰國快速落地的重要工作。」

以PCB產業為例，自2023年至今，已有11家台資PCB製造商及10餘家供應商紛紛宣布至泰國投資。為服務會員各項海外投資需求，TPCA去年底正式成立了泰國 PCB 聯誼會統籌開展各項泰國專責事務。TPCA 泰國 PCB 聯誼會 張元銘會長表示，期盼透過雙邊政府與產業界共同努力，合作項目將橫跨產官學研等四大面向，持續提高電子製造產業供應鏈在泰國的完整性，並維持臺灣的優勢地位，創造下一個榮景。

張元銘會長於5/2電子製造產業赴泰國投資交流會中，邀請了包括泰國投資促進委員會(BOI)、泰國電路板協會(THPCA)、電電公會、機械公會、電子設備協會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會等重要公協會秘書長與會，共同交流各產業面臨的人才尋覓與建構供應鏈議題。並於會議中透過泰國投資促進委員會(BOI) 台北辦事處 處長及特助、泰國電路板協會(THPCA) 總經理充分且詳盡的解說與交流，各產業公協會也獲得務實的解決方案與配套措施。

展昭國際股份有限公司代表們也同步透過此次機會，詳盡說明今年三月首屆於泰國辦理的「2024泰國電子智慧製造系列展（即Intelligent Asia Thailand 2024）」成果。展昭副總鍾宏隆表示，首屆泰國展覽能夠在三個月內就能有將近400個攤位規模，展期中各項交流會議與人才媒合活動人潮熱絡非凡，象徵泰國電子製造業即將蓬勃起飛，除了感謝所有參展商的支持外、更要感謝各公協會對於論壇與人才媒合活動的參加與支持。

泰國電子製造新聚落成在萌芽與成長的過程，各公協會勢必面臨會員諸多期待與挑戰，TPCA未來持續致力於優化泰國經營環境、培育當地人才，除已緊鑼密鼓展開各項人才媒合與產學合作項目外，並協助供應鏈上下游在泰國投資與合作，與各公協會攜手提升電子製造產業的能量，同時也感謝各產業公協會秘書長們一同交流泰國事務，為建構完整產業生態系、與協助產業會員培訓人才而努力。張元銘表示，期冀透過本次會議能夠更深入地了解泰國的投資環境，進一步發揮台灣電子製造產業的團結優勢，為泰國的產業發展注入新的動力和活力，並向世界展現臺灣電子製造產業厚實競爭力。