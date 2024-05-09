《櫃買市場》牧東違規 遭罰20萬元

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心對牧東公司(4950)違反資訊申報及重大訊息之情事，處以違約金20萬元。

櫃買中心表示，牧東光電未於期限內發布有關接獲股東依公司法第173條第2項規定，召開股東臨時會及董事會通過私募普通股定價等重大訊息，又113年4月19日發布董事會決議召開股東常會部分事由之重大訊息與事實不符，且未於規定期限將召開股東常會應公告申報事項及私募定價相關事項輸入指定之網站申報系統，櫃買中心爰對該公司併處以違約金新台幣20萬元。