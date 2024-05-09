《百貨股》統一超iOPEN Mall突破5萬店 推「OPEN週歲趴」添營運動能

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN經營的購物商城iOPEN Mall成果豐碩，至今服務店數突破5萬店，為618購物節暖身，iOPEN Mall推出「OPEN週歲趴」，藉由「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」三大主題活動，滿足商圈就近便利的購物需求、並為單店創造額外業績。

統一超7-ELEVEN iOPEN Mall自2023年5月開台至今，服務店家已突破5萬店、協助上架商品數逾350萬，其中積極與經濟部中小及新創企業署深度合作推出「城鄉厚禮專區」，站上已成就6大百萬創業家，適逢iOPEN Mall1周年，7-ELEVEN持續以零開店費、零系統費、零交易手續費的無痛創業專案，提供微型創業家、中小企業低營運成本、24小時皆可使用的超「省」力創業環境，更攜手海內外近5萬間店家，串聯全台逾6900家7-ELEVEN門市，即日起以「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」三大主題策展、三大優惠活動為618購物節暖身，持續滿足全台逾2300萬人生活需求、打造離家最近的電商服務平台。

此外，7-ELEVEN長期支持在地優質農產，倡議綠色飲食，藉由「在地採購」、「食感革新」兩大策略持續精進米飯品質、開發多元商品，讓消費者24小時全時段隨時都能品嚐在地優質好米，統一超表示，7-ELEVEN為在地米使用量最高的超商業者，據內部統計平均每年有超過2億人次購買米飯相關商品，稻米使用量逐年成長，2023年更超過1.65萬噸，占本土白米年產量的1.8%。

7-ELEVEN近年與供應商攜手鮮食設備革新及米種培育，持續精進超商米飯品質、促進鮮食產業進步，並藉由地產地銷與農民共好，統一超表示，7-ELEVEN致力於超商鮮食技術提升，且觀察現今消費者對於米飯商品的需求已從追求單純吃得飽，延伸到吃的美味又具價值感，近年導入全新炊飯設備，從洗米到炊煮過程，大幅度改善米粒在製程中容易破碎的狀況，烹煮出飽滿且粒粒分明的米飯，Q彈且光澤透亮、香氣濃郁，運用在飯糰、握便當、壽司、手卷、燴飯、便當等6大商品結構；響應5月16日國際白飯節，統一超7-ELEVEN化身頂級好米專家，提供豐富商品提案和組合優惠，讓無論是喜歡創新或傳統的饕客，都能找到滿足味蕾的多樣化米飯料理。