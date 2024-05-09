《國際金融》日銀委員4月轉鷹 呼籲穩步升息 並減少購債

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周四公布的會議摘要顯示，在4月的政策會議上，日本央行(BOJ)董事會成員壓倒性地轉為鷹派，許多人呼籲需要穩健的加息，以防止通膨過高的風險。

一些委員認為，由於看好通膨上升的前景，通膨率將持續穩定、甚至超越日本央行2%的目標，因此日本央行加息速度可能會快於預期。

一名委員說，在日圓走弱背景下，如果基礎通膨偏離基準情境向上，那麼貨幣政策正常化的腳步可能要加快。

該論點凸顯了日本央行行長植田和男最近的言論，暗示未來可能多次加息，並加大了未來幾個月短期借貸成本上升的可能性。

然而日本央行的鷹派訊號在周四未能支撐日圓，由於市場繼續關注聯準會近期降息的前景黯淡，將使得美日利差擴大的情形持續下去。周四日圓下滑，匯率來到155.56，遠高於上周低位的151.86。

日本財政部長鈴木俊一周四在國會重申了對日圓過度貶值的警告，他表示，他對日圓疲軟可能給日本經濟造成的損害(例如進口成本上升)感到擔憂。

在四月的會議上，日銀最終將利率維持在接近零的水準，並預測通膨在2027年初維持在2%左右。此也透露出日銀準備在今年稍晚提高利率。

在會議摘要中，許多論點都呼籲央行要穩步升息，並考慮日本央行未來要減少購債規模。

一位委員表示，日本央行應考慮適度加息，以避免在物價目標可持續實現後，被迫以「不連續且迅速」的方式加息。

另一位指出，隨著經濟成長和物價目標實現的可能性增加，央行應該以「及時和適度的方式」升息。

許多市場參與者預計日本央行將在今年稍晚時候加息，儘管他們對於此後利率可能以多快的速度上升，仍存在分歧意見。

會議摘要也透露出其它觀點，要求日本央行在某個時間要透露出意圖，減少巨額債券購買，並開始縮減資產負債表。

比預期更快的加息，或者央行減少債券購買，都有助於減緩日圓貶值的壓力。日圓貶值已成為政策官員頭疼的問題，因為這會推高原材料進口成本，並損害消費。

行長植田和男最新在周四對議會表示，央行在制定貨幣政策時將仔細審查日圓近期下跌對經濟和通膨的影響。