《動休閒》柏文Q1每股賺0.62元 今年營運拚逐季揚

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【時報記者林資傑台北報導】經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受淡季及天數較少影響，2024年首季稅後淨利0.48億元、每股盈餘（EPS）0.62元。展望後市，隨著展店效益顯現，4月營收以4.12億元再創新高，公司看好今年營收及獲利可望逐季顯著成長。

柏文2024年首季合併營收11.42億元，季減0.25％、年增20.23％，創歷史次高。營業利益0.81億元，季減11.6％、但年增達近21.96倍。歸屬母公司稅後淨利0.48億元，季減11.71％、但較去年同期虧損0.22億元大幅轉盈，每股盈餘0.62元。

觀察柏文首季主要業務營收，健身及娛樂服務7.03億元，季增2.47％、年增達27.15％，教練課程的運動保健服務4.02億元，季減5.48％、仍年增達12.04％。一次性收取的入會費0.29億元，季增達13.81％、但年減6.14％。

柏文表示，因春節、228連假及2月天數較少影響教練課程執行，全年營收低點通常落於首季，且3月舉辦春酒活動使成本略增。不過，受惠營收顯著成長，使首季毛利率25.46％、營益率7.13％，雖低於去年第四季26.93％、8.05％，但優於去年同期19.69％、0.37％。

柏文亦公布2024年4月自結合併營收4.12億元，月增2.19％、年增達19.9％，再創歷史新高。其中，健身及娛樂服務2.45億元，月增2.24％、年增達23.36％，運動保健服務1.54億元，月增2.75％、年增達17.34％，入會費0.09億元，月減9.68％、年減11.49％。

累計柏文前4月自結合併營收15.55億元、年增達20.14％，續創同期新高。其中，健身及娛樂服務9.49億元、年增達26.15％，教練課程的運動保健服務5.56億元、年增達13.46％，一次性收取的入會費0.38億元、年減7.45％。

柏文表示，「健身工廠」會員數自2022年5月以來連23月持續成長，使3月營收首度突破4億元創高，4月營收在會員數續揚下雙雙再創新高，呈現持續穩定成長趨勢。隨著巴黎奧運將於7月26日開幕，可望帶動新一波運動熱潮，柏文預期營收及獲利可望逐季顯著成長。

柏文首季逐月開出「健身工廠」台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠等3處據點，4月高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠投入營運，台中市沙鹿廠則預計7月開幕。由於上半年已開出5處新據點，預期新店將較往年挹注更大成長動能。

柏文表示，今年將運用多樣行銷方案提升「健身工廠」會員數，促進健身及娛樂服務收入成長，並推出更具誘因的教練課程購課方案，提升會員購買教練課程的滲透率，帶動運動保健服務收入的成長，藉此有效提高會員平均營收貢獻。