巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航

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受益UV光固化材料的需求回溫、以及巴黎奧運將7月底舉行的激勵，國精化（4722）今年第一季營收和獲利雙增，由於歐美UV光固化材料需求回溫的趨勢非常明顯，國精化訂單目前已回穩至疫情前的狀況，因此，今年營收及獲利可望逐季向上。

國精化9日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收9.08億元，比去年同期的7.39億元，年增22.87％，本期淨利5,878萬元，換算每股純益0.59元，比去年第一季的0.02元，大增2,850％。

國精化副總經理蔡志翔9日表示，巴黎奧運（Paris 2024）將在今年7月26日至8月11日舉行，國精化的UV光固化材料，是相關奧運紀念品的塗料，加上歐洲本就是國精化UV光固化材料的最大市場，因此，巴黎奧運將是國精化今年上半年營收的驅動引擎。

蔡志翔指出，延續去年下半年的營業態勢，今年第一季的市場需求，呈現逐步回升的狀況，特別是第一季UV光固化材料，歐美市場的需求回溫趨勢非常明顯，訂單目前已回穩至疫情前的狀況，至於大陸市場則尚未有明顯變化，需求仍是處在相對低迷的狀況。

他說，傳產樹脂則是面臨市場低價競爭的壓力，加上上游供應鏈緊縮導致報價提升，整體營業狀況較有挑戰，但，電子化學材料方面，顯示器材料第一季出貨，為歷年第一季新高，逐年呈現成長趨勢，5G材料新產能要下半年才能投產，目前仍是以試量產品做小量出貨，新產能預估下半年才能裝設完畢。

蔡志翔預估，今年第二季將延續第一季業績逐步回升的狀態，並以季增雙位數成長，作為營業目標，營收成長的主要動能，來自於光固化材料，預期歐洲市場在巴黎奧運的帶動下，消費性市場的需求會更進一步提升，加上公司在光固化產品的佈局，多著力在客製化特殊品，相當有競爭力，在面臨大陸產能過剩的影響之下，將有較好的議價能力。

他表示，國精化的電子化學材料，今年也是預期會逐季成長，上半年主要是靠顯示器材料的出貨成長為主，下半年5G材料的營收貢獻，會開始逐步增加，但還是要看客戶認證完成後逐步放量的時程，由於其單價毛利皆較顯示材料更高，未來將成為公司電子化學材料的主要成長動力。

至於傳產樹脂，預估今年仍是持平，國精化目前正著手進行產品移轉，期能利用大陸廠位處RCEP區域的優勢，提升傳產樹脂在東南亞市場的營業表現。