澎湖新設失智服務據點揭幕 社會處長現身「嘸人識」險鬧烏龍

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澎湖馬公市山水里新設置「失智社區服務據點」，在今（9）日成立，衛生局科長與澎南區里長都出席。殊料，今年3月從北市遠道而來接任的新社會處長周柏雅，過去雖大有來頭，但持著請柬現身竟無人識，還要他開口自我介紹後，在場衛生局官員和里長及據點主持人才恍然大悟，趕緊邀請致詞。

澎湖縣政府特約的私立家安心居服長照機構，依據行政院長期照顧十年計畫2.0和衛生福利部公告「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，在馬公市澎南地區設立家安心憶起玩學堂，來專門照顧記憶退化，或者是快要退化的失智長者，並在今天開幕。

照服員陳虹貝說，她是山水里的女兒，小時候在這裡長大，為了延續父親照顧長輩心願，所以五十幾歲的她還特別至高雄讀輔英大學長照系畢業，就是希望回來故鄉服務。日後則安排一些課程，可以讓長輩開心來玩，延緩老化，帶給長輩開心健康。

但就在陳虹貝敦請衛生局出席科長致詞完後，接著簡介設立的心路歷程時，持著請柬的周柏雅西裝畢挺的現身門口進來，看的在場貴賓與主持人一頭霧水，不知來者何人，直到周開口自我介紹，才打破大家一臉狐疑，記起這號人物。事後連衛生局官員也很尷尬說，只看到照片沒看過本人。而周則在開幕儀式結束後，也很禮貌的拜會澎南地區的里長。

周柏雅是彰化縣田中鎮人，政治大學政治研究所碩士，2010年底代表民進黨角逐台北市議會第11屆副議長，最終以1票之差險勝尋求連任的陳錦祥，成為台北市議會首位民進黨籍副議長，並從1989年起當選連任第6屆到12屆的七連霸北市議員，直至2018年落選，才結束長達29年的台北市議員身分，期間亦曾3度參選立法委員，但均未當選。

已滿65歲的周柏雅，是民進黨老牌政治人物，與澎湖素無淵源，直到今年3月中旬，在澎湖縣長陳光復政務任用下，出任澎湖縣政府社會處長一職。