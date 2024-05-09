《其他股》大陸經濟漸恢復 福貞-KY前4月營收年增14.85%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】天氣漸熱飲料需求增加、大陸五一假期品牌商拉貨，福貞-KY(8411)4月合併營收為新台幣6.05億元，前4月合併營收26.35億元，年增率14.85％。

福貞自今年起各單月累計營收表現皆較去年同期成長，前4月合併營收年增率14.85％，可見中國大陸整體經濟持續保持恢復態勢，加上新竹廠穩健貢獻營收，使得4月與前4月合併營收雙創近年度同期次高。

福貞新竹廠自加入集團以來，陸續開發生產200mL Sleek、330mL Standard與330mL Sleek等多元罐型及202罐蓋等產品，由於纖體罐為台灣獨家供應商，202罐蓋亦為台灣最大罐蓋供應商之一，憑藉纖體罐具有輕便易運送特性且節省通路貨架空間，加上202罐蓋為全球通用等產品優勢，為新竹廠墊高競爭門檻，進而搶占台灣金屬包材市場銷售份額，並同步爭取海外通路訂單機會。目前新竹廠訂單能見度明朗，伴隨天氣逐漸轉熱，業績有望逐步攀升。

隨著環保意識增強，金屬包材具有高度回收性而被食品飲料行業廣泛採用，福貞集團為持續擴大營運版圖提升市場滲透率，新增山東廠第二條產線以及建置啟動陝西廠，進入第二季，期隨著旺季到來帶動罐裝飲品需求成長，集團持續推進陝西廠及山東廠新產線效能提升，其中福貞陝西廠在手訂單為知名啤酒大廠與在地碳酸飲品製造商，待產線量產將為福貞挹注營收成長動能。