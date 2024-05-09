基隆首座寵物公園開幕 毛孩安心放電還有手足沖洗台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

現代社會少子化，但毛小孩卻越來越多，據估計，基隆市登記犬貓數量各約15000多隻，非常需要能「放電」的去處。在許多議員爭取下，基隆市首座的寵物公園9日於暖暖正式啟用。基隆市長謝國樑表示，市府將會持續評估設置更多寵物公園，也不排除室內的公園；議長童子瑋表示，寵物公園設立是進步城市象徵，議會將持續爭取「毛市民」的權益。

暖暖寵物公園座落於暖暖運動公園內，主要設計給需要散步的犬隻，並為了狗兒安全，有分成大型犬及小型犬兩區，「毛爸媽」們可自行評估利用。公園內部除了有舒適的草地外，也有沖洗設施、清潔袋及柵欄，除了能方便清理外，也不必擔心狗狗走失。園區從規畫設計到發包驗收費時1年，斥資500萬元打造。

謝國樑表示，寵物友善是進步城市的一項指標，暖暖寵物公園是基隆第一座友善寵物的活動空間，第二座寵物公園乃至於室內的寵物空間都在評估中，未來將朝基隆各區多點的目標邁進。

謝國樑也提及，對於近日發生的垃圾車輾斃狗狗的不幸事件，感到相當難過，已責成相關單位嚴肅處理、查明真相，並且希望杜絕類似事件發生。

童子瑋表示，現代家庭有毛小孩的比例越來越高，標榜寵物友善的店家也在增加，但基隆仍是毛小孩戶外活動空間不足的城市，毛小孩友善公共服務量能與周圍縣市相比也實在不足。

童子瑋也分享，以前家中有養紅貴賓，會帶牠去外木山跑步，但市區沒有適合寵物奔跑、交流互動的空間，有遛毛小孩需求的市民可能會前往中正公園、外木山等地，但也或多或少造成運動市民與寵物間的衝突，如今有專門的寵物休憩空間，是我們基隆動物權進步的印證，也是指標性的時刻，

參與開幕的民眾表示，很開心能有寵物公園，平常在路上遛狗真的壓力不小，小狗除了怕會被大型犬攻擊外，也要小心衝到馬路上或傷人，現在有寵物公園很放心。也有民眾笑說狗狗對公園非常「滿意」，都躺在地上翻肚了。

基市府產業發展處表示，「暖暖寵物公園」園內依現況地形分別設置為大犬（約600平方公尺、180坪）及小犬（約475平方公尺、140坪）兩個區域，設有安全圍籬、雙重閘門出入口，更有寬廣的草皮及玩樂的隧道波浪棧道等遊憩設施，可供毛小孩盡情奔跑玩耍，更有手足沖洗台讓毛小孩玩樂後能洗洗手腳。

產發處指出，為了避免毛小孩亂跑出家長的視線，還有防護網及牽掛桿，也有休息用座椅，讓家長們能坐在一起聊天與毛小孩互動。此外，園區內都有狗便垃圾桶和便袋可使用，盼大家能一起維持乾淨的環境。

產業發展處長林鼎超表示，寵物公園是適合親子、寵物同樂好所在。還請毛爸毛媽們善用園區內設施，共同維護公園清潔及秩序。

國民黨議員連恩典表示，很高興寵物公園順利落成，也希望未來能夠評估增建遮蔭相關設施，能讓遛狗民眾休憩。國民黨議員何淑萍表示，基隆市家貓家犬各約15000多隻，也希望未來能1區1寵物公園，同時也要注重除草及消毒措施。