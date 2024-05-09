蔡慶龍｜AI伺服器商機現 輝達欽點這一檔

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AI伺服器是讓人工智慧工作負載設計的伺服器，需要配備高性能CPU、GPU、大容量記憶體跟快速儲存系統，才有辦法支援複雜AI模型訓練，包括自然語言處理、圖像識別、機器人技術、自動駕駛等等…，AI的演進會不斷擴張，在其它硬體不停升級的過程，伺服器本身也需要有高效能跟可擴展性，才有辦法持續滿足AI使用多年不淘汰。

而AI伺服器機殼，有別於一般伺服器機殼，需要特殊散熱設計，擁有大型風扇跟散熱片，確保內部組件能夠在高負載下也能正常運行，上一段提到的可擴展性，就是伺服器機殼必備的，才能儘可能不長時間影響到正常運作之下快速維修，以及快速增加硬體，即時滿足AI需求。

講到AI就不能不提到輝達，勤誠（8210）做為機架式、塔式伺服器機殼設計製造大廠，被輝達欽點是2U MGX伺服器合作夥伴，同時也切入最新的GB200伺服器供應鏈，在營收上的效應已經在股價上反應一波。其實機殼產業的門檻已經比過去高很多，為了要能夠符合AI需求，在結構上的變化不止為了滿足擴充，同時耐用度也有一定要求，關鍵在勤誠（8210）客製化能力很強，能夠提供給客戶不同設計模式，來貼合需求，等到2025年的GB200伺服器漸漸放量後，對公司帶來的效益將更大，長線看好當然要第一時間跟我逢低進場。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。