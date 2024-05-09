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蝦皮物流合作廠商負責人捲款逃 5千多貨物躺倉庫 至少60家賣場受害

現場有超過5,000多件貨物原封不動躺在倉庫，導致至少60家賣場受害。圖／翻攝畫面
現場有超過5,000多件貨物原封不動躺在倉庫，導致至少60家賣場受害。圖／翻攝畫面

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電商平台蝦皮購物今（9）日傳出其合作廠商禾飛企業公司負責人疑似捲款逃逸，由於下游廠商遲遲收不到貨物，前往新北三峽倉庫查看後才發現至少有5千件的貨物放置在內，粗估有60家以上的賣場受害。

綜合媒體報導，禾飛企業公司為蝦皮購物北區物流合作廠商，其老闆從本周日（4）日就失聯，員工透露，老闆欠薪1個月，雖曾找老闆討薪，但老闆態度不佳，完全沒有要處理問題；受害賣家表示不排除後續提告討回損失。

蝦皮購物接獲通報後，已派車趕往倉庫協助賣家回收貨品，以免影響消費者的權益。

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