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祥頂公司結合社資源關懷弱勢家庭共度母親節

「祥愛關廟」母親節愛心蛋糕送幸福

  • 工商時報 郭文正
祥頂實業公司董事長薛文祥(如圖左一)發起結合社會資源，共同關懷送愛心活動。圖/關廟區公所
祥頂實業公司董事長薛文祥(如圖左一)發起結合社會資源，共同關懷送愛心活動。圖/關廟區公所

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一年一度的母親節即將來臨，為感念單親爸媽的辛勞付出，由台南市南關線最注重社會公益的祥頂實業公司董事長薛文祥發起，結合社會資源，特別於5月9日母親節前夕，針對台南市關廟區單親弱勢家庭，分送每一家庭一份蛋糕，共度溫馨五月。

關廟區公所區長李賢村致詞。圖/關廟區公所
關廟區公所區長李賢村致詞。圖/關廟區公所

此次關懷活動由祥頂公司結合關廟區公所行善團、歸仁分局長顏勤峰、台南市後備指揮部指揮官宋自強、國道公路警察局第八公路警察大隊大隊長范楊健、歸仁獅子會會長許漢宗，以及家樂福共同攜手合作，上午在關廟區公所前庭辦理捐贈蛋糕儀式，活動也特別邀請了國道警察的六位模範媽媽共襄盛舉，一同感受佳節幸福溫馨氛圍。

祥頂實業公司董事長薛文祥致贈國道警察模範媽媽母親節蛋糕。圖/關廟區公所
祥頂實業公司董事長薛文祥致贈國道警察模範媽媽母親節蛋糕。圖/關廟區公所

關廟區在地企業家祥頂實業公司董事長薛文祥，長久以來一直熱心社會公益，在關廟區默默投入關懷弱勢及社會救助工作，捐贈蛋糕活動已連續邁入第10年，原先僅限關廟區，不斷擴大愛的版圖至龍崎、歸仁、仁德區，讓更多的弱勢家庭受惠。

薛文祥表示，有感於單親父母平時努力賺錢負擔家計，還要獨力照顧子女，相當辛苦，特定於母親節前夕，對於勞苦功高的媽媽們(或父代母職的爸爸們)發放每戶一份蛋糕，在佳節前夕獻上誠摯的祝福，讓弱勢單親家庭也享有幸福滋味，也感謝參與單位的攜手奉獻，為母親節增添佳話與祝福，社會資源一直都在，希望多一分的關懷能讓更多弱勢族群感受社會溫暖，進而從家庭面挹注正能量，以期未來能接續付出更多資源幫助更需要關懷的族群。

關廟區公所李賢村區長表示，此次活動發放對象為關廟區內的122戶弱勢單親家庭，希望藉由企業帶頭傳遞正能量，盼能帶動更多社會善的循環，讓愛持續深耕，為家庭帶來更多溫暖和希望，成為社會穩定的重要力量。

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