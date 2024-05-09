缺工難解！這家封測大廠助資深移工轉任工程師

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為協助雇主留用資深移工從事中階技術人力工作，勞動部推動「移工留才久用方案」。全球封測大廠力成科技因應疫後缺工現象，善用「移工留才久用方案」，去年起留用所聘僱資深移工轉任外國中階技術人力，有效解決公司的缺工問題，對「移工留才久用方案」表達高度肯定。

勞動部指出，「移工留才久用方案」推動至今已核准外國中階技術人力2.7萬人，尤其全球少子化、高齡化趨勢，優秀外國人才成為各國產業延攬對象。「移工留才久用方案」在確保國人就業前提下，也讓外國中階技術人力無在台年限，適時補充穩定勞動力，該方案也獲得各科技大廠肯定。

力成公司人才發展部劉玫杏部經理表示，「移工留才久用方案」符合公司人才培育觀念，不僅是資深移工的職涯發展，更可擘劃出其生涯規劃的前景，尤其外國中階技術人才的豐富工作經驗，可在工作場域上，協助引導及管理同樣語言背景的移工，這更是公司額外的人才管理助力。去年力成已將首波資深優秀移工轉任外國中階技術人力，擔任公司領班或設備助理工程師。

另公司剛轉任外國中階技術人力的菲律賓籍設備助理工程師Crisanto也表示，很高興公司肯定自己在工作上的付出，主管們的認同是一件令人雀躍的事情，轉任中階技術人才也讓自己對公司更有向心力，期許自己為公司貢獻所長。

勞動部發展署表示，資深移工轉任外國中階技術人力後，除雇主可免繳就業安定費外，且外國中階技術人力無在臺工作年限限制，轉任後空出的移工名額，也可再申請聘僱移工，除可減輕企業費用負擔、彈性運用人力外，更可降低外國人力招募及訓練成本。