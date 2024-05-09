美共和黨強硬派發動罷免眾議長強生 兩黨聯手否決

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美國眾議院共和黨強硬派8日要求罷免共和黨籍議長強生（Mike Johnson）。不過，在共和黨與民主黨聯手之下，動議迅速被否決。

共和黨強硬派近日愈來愈不滿強生在多項關鍵法案拉攏民主黨，在共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）提出罷免動議前3周，強生曾不顧格林和共和黨強硬派反對，推動950億美元的國家安全支出計劃，以援助以色列、烏克蘭和其他美國盟友。

格林批評強生在出任議長前立場屬強硬派，但現在卻是天壤之別，警告他若繼續留任，共和黨將失去眾院多數黨地位。

格林8日突然宣布，她正為罷免強生的動議尋求認可。近幾天，她向強生提出幾項要求，包括公開承諾拒絕未來對烏克蘭的資助，從而換取她放棄作出罷免他的動議。格林的發言立即引起在場兩黨議員的噓聲和驚歎。

眾議院8日即舉行投票，最終以359票贊成、43票反對的結果，擱置這項罷免議長動議，強生將繼續擔任議長一職。大部分共和黨和民主黨議員都支持擱置罷免動議，但也有11名共和黨議員和32名民主黨議員投票反對，7名出席的民主黨人沒有投票。

格林說，強生與民主黨籍院多數黨領袖舒默合作，而不是與共和黨人合作，結果是給了美國總統拜登和民主黨人想要的一切。她批評強生「無用、懦弱、不能讓人接受」。

強生則在投票結束後表明，他一直試圖做好議長工作，國家需要正常運轉的國會。

有美媒分析，共和黨在眾院的多數黨地位非常微弱，若民主黨人不支持強生，只需3名共和黨人就能罷免他。而在此之前，共和黨人已於去年10月推翻前議長麥卡錫，引發一場持續數周的激烈繼任之爭。

若強生被罷免，眾議院領導職位再度空缺有可能激化共和黨分歧。而在大選逼近之際，共和黨正需努力團結一致開展競選活動，以保住眾院多數席次，力爭讓共和黨籍前總統川普重返白宮。