蔡英文頒贈日外務大臣景星勳章 賴清德盼強化台日邦誼

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總統蔡英文今天（9日）頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」，總統感謝垂秀夫秉持外交上的遠見，成就今日雙邊關係的發展，也歡迎垂秀夫常常回來台灣。副總統賴清德接見垂秀夫強調，希望未來台、日邦誼能更加強化。

蔡英文上午致詞時表示，垂秀夫大使是台灣多年好朋友，更是深化台日關係的重要推手，今天透過頒贈「大綬景星勳章」，她要代表台灣人民，感謝垂秀夫對台日關係的卓越貢獻。

她說，垂秀夫的外交官生涯和台灣有很深的互動情誼，無論是在東京外務省任職或是兩度派駐台灣，垂秀夫都秉持外交上遠見，為台日合作積極奔走，也成就今日雙邊關係發展。像當初與台灣一起推動日本政府對台灣旅客的免簽待遇，現在日本已經成為台灣人民旅遊的熱門國家。

垂秀夫為了推廣台日青少年交流，在十幾年前，就到日本的國中和高中演講，宣傳台灣的安全、友善和熱情，鼓勵日本學生來台進行教育旅行。蔡英文進一步分享，曾在總統府見到前來參觀的日本高中生，這些美好的交流都有垂大使努力的痕跡。

蔡英文強調，現在，台灣和日本已經是世界上互相支持的民主典範，共享自由和人權的價值，更是守護區域和平重要力量。她再次感謝垂秀夫為台日關係扎穩根基，也歡迎垂秀夫常常回來台灣攝影、旅遊，跟老朋友見面。

副總統賴清德接見垂秀夫時提到，他8日出席八田與一逝世82週年追思紀念會，八田與一建造的烏山頭水庫不僅提供農業、民生用水，也提供南部科學園區用水，貢獻非常大，由此看出台日關係的深厚。他希望未來台、日邦誼能更加強化，人民的感情更加密切，雙方經濟產業合作也更加深入，創造兩國雙贏。

垂秀夫也說，去年底他結束外交官生涯，轉換身份為攝影家，同時在日本立命館大學擔任研究兩岸關係教授。相信台灣課題也攸關今後日本歷史的走向，這不僅是理性認知，也是他內心的感受，身為攝影家，他在台灣工作期間，以台北、新北、宜蘭為主，幾乎拍遍了台灣北部地區。2018年，在邱義仁資政大力協助下，有幸藉總統府場地舉辦個人攝影展，希望未來能在台灣南部展開攝影活動。