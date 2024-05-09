中市81班幼兒腸病毒停課 議員盼補助幼童接種疫苗

腸病毒疫情持續升溫，根據統計，台中市截至5月4日為止，因腸病毒門診就診人數已達2626人、急診人數達68人，衛生局更將大肚區列為腸病毒71型高風險區域，引發藍綠議員關切，9日在議會紛紛要求市府應有具體作為，除加強宣導，也建議補助6歲以下兒童施打腸病毒疫苗。 衛生局長曾梓展表示，目前6歲以下幼童約有13萬多人，若以6成施打率計算，約需經費高達6億多元，將評估市府財政與可行性。 民進黨議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿指出，今年腸病毒疫情創10年新高，且預估6月將達到最高峰，全台上周腸病毒急診門人數多達1萬6240人、較前一周增加13.4％，近一個月全台已有552個班級因腸病毒停課，且各類型腸病毒中又以71型最容易引發腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，若施打疫苗保護率可達98％。 王立任說，腸病毒疫苗價格不低，每劑價格約4000至5000元不等，且不同品牌可能必須施打2至3劑，對家長是不小的負擔，現在包括南投、嘉義鹿草鄉都補助6歲以下幼童免費施打腸病毒疫苗，建議台中市府也能比照，確實守護兒童健康。李天生則呼籲市府拿出具體防制作法，有效防範腸病毒疫情再生溫。 國民黨議員張廖乃綸則說，台中市近一個月已經有81班幼兒原因腸病毒停課，這星期就是母親節，家庭聚餐、社區活動等群聚情況增加，可能再讓疫情升溫，呼籲衛生局加強宣導。無黨籍議員朱元宏建議，市府應全面補助幼兒施打腸病毒疫苗，若是在經費部分有困難，也希望能針對中低收入戶、原住民等弱勢幼兒優先補助接種。 曾梓展表示，全市6歲以下幼童約13萬3000多人，若以6成施打率估算，約需6億元經費；目前全市弱勢幼童數量約6000多人、施打腸病毒疫苗約需經費3000多萬元，將會評估可行性；防治腸病毒最好的方式就是勤洗手、戴口罩等，衛生局今年已加強幼兒園宣導，也呼籲家長提高警覺。