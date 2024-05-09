台中房價高漲 「幸福圓墅」主打台中2房價買南投全新透天吸客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中隨著房價高漲，尤其是13期、14期、水湳經貿等熱門重劃區，預售屋房價已經攀升到「2房2,000萬元、3房3,000萬元」區間，更別提透天別墅的總價有多高貴了！因此，越來越多台中建商鎖定周邊衛星城市推案，包含南投市5月公開的「幸福圓墅」，主打「台中2房價可換南投市全新透天！」

福寶建設董事長陳慶曄表示，過去都在南投草屯鎮推住宅大樓案，此次進軍南投市彰南路三段，規劃推出透天別墅產品，由於國土計畫法明年即將上路，「未來透天產品只會越來越少、越來越貴！」

根據市調，「幸福圓墅」位於南投中興新村生活圈，5分鐘就擁有雙交流道的優勢，包含中興交流道、南投交流道，周邊生活機能健全，且車程30分鐘內就能來到大台中生活圈。

陳慶曄表示，「中興交流道新訂都市計畫案」正在討論中，未來規劃會將大南投都市空間縫合整併，發展縣境西北側、貓羅溪東側及國道三號。

代銷業者表示，台中房價外溢效應明顯，開發商第一圈往南投草屯、南投市、彰化市走，但目前也遇到房價高漲、開發商土地取得不易的困境，加上營建成本上升，透天產品將會越來越少、越來越貴。

值得一提的是，陳慶曄是南投農家子弟，有感於大家只見梅花美麗的一面，卻忽略了梅農背後採摘與製作的辛勞，正是所謂的「只見梅花撲鼻香，不見梅農含辛苦」，因此動心起念、想為梅農推廣Q梅與梅子醋飲，要讓小小的梅子在加工後，留住來自季節的酸甜香，讓人們可以一整年品味這般美味。

事實上，福寶建設多年來致力於公益活動推廣，因此舉辦了「幸福梅好」義賣活動，獲得廠商、親友、客戶的支持，在推廣好產品的同時，也讓更多人知道梅子背後的故事。褔寶建設今（9）日將梅子義賣所得20萬元，捐贈予南投家扶中心，為南投在地盡一份心力。

30年前離開南投家鄉外出打拼的陳慶曄，30年後選擇返鄉、在自己熱愛的土地上蓋好墅，在南投市推出全新別墅作品「幸福圓墅」，5月正式進場銷售。該案基地面積693坪，規劃24戶社區型透天別墅，總價帶在1,490萬元～2,280萬元之間，總銷約4億元。

該案強調，戶戶擁有四房格局，配備媲美七期建材，如日本進口INAX衛浴，Clean up日本原裝進口廚具、RINNIA林內廚房五機（雙口爐、排油煙機、烘碗機、收納櫃炊飯器、電烤箱），更貼心配備了廚房電器櫃，讓喜愛烹飪的住戶可以更自在的享受廚房空間。

陳慶曄說，隨著科技日益發達，建築的思維也須同步並進，特別將「AI科技智能管理系統」導入新案中，為未來的生活模式提前佈局，包括智能櫃、FACE ID臉部感應門鎖、科技門禁，打造南投第一座科技智能管理社區別墅，無人化管理省下管理費、最即時、最便捷、高隱私，為住戶創造最大的住宅價值。