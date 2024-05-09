全球10大IC設計廠營收 輝達首度奪冠大增105％

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【中時 柳名耕】去年半導體產業不景氣，不過調研機構TrendForce統計，2023年全球前10大IC設計公司營收合計約1,676億美元，年增12％，其中引領AI浪潮的輝達，營收更成長105％。

TrendForce指出，去年IC設計成長的原因，主要是輝達營收年成長幅度達到105％，使整體產業呈現正成長，除了Broadcom（博通）、Will Semiconductor（上海韋爾半導體）及MPS（芯源系統）年營收僅微幅成長，其餘業者則受景氣下行衝擊、庫存去化影響，導致年營收衰退。

以前五名來看，AI GPU H100大賣，帶動輝達2023年營收達552.68億美元，年增105％，而目前超過8成的AI加速晶片市場均由輝達拿下；2024年H200及下一個世代的B100／B200 ／GB200也將持續帶動輝達營收成長。

博通的半導體部門2023年營收達284.45億美元，年增7％，AI晶片收入占其半導體解決方案已經將近15％，預期今年除了無線通訊業務營收持平外，寬頻及伺服器儲存連線應會有接近雙位數的衰退。

AMD在2023年營收年減4％，達226.80億美元，由於PC端的需求下降與庫存去化，多數部門業務營收均因此下滑。僅資料中心業務，以及嵌入式的業務透過併購Xilinx的貢獻成長17％，而去年第四季發表的AI GPU MI300系列將成為貢獻2024年AMD營收成長的最大動力。

高通、聯發科則受智慧型手機市況低谷衝擊。高通2023年營收達309.13億美元（僅計算QCT），年減16％，主要是手持裝置事業及IoT事業的需求不振，尤其中國的智慧型手機市場出貨量更是過去10年來的低點，惟高通積極推廣車用市場，並預期至2030年車用市場營收可成長逾兩倍。

聯發科在2023年營收達138.88億美元，年減25％，其中智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge業務均衰退；2024年由於聯發科推出的天璣9300獲得不少中國客戶採用，加上預期高階智慧手機出貨量將可能成長，聯發科預期全年度也將恢復雙位數正成長。

展望今年，TrendForce認為，除了IC庫存去化已恢復到健康水位，受惠於AI熱潮帶動，各大雲端服務業者持續擴大建設大型語言模型，同時AI的相關應用將滲透至個人裝置，市場後續有機會看到AI智慧型手機、AI PC等產品，預期2024年全球IC設計產業營收年成長幅度將持續走高。