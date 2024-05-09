安提國際推出MegaEdge系列新品AIP-KQ67 為邊緣AI推論與電腦視覺應用賦能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球領先的邊緣AI解決方案提供商安提國際（Aetina）持續深耕邊緣AI市場，宣布推出MegaEdge PCIe系列的新成員－AIP-KQ67。

這款產品採用Intel第12／13代Core™i9／i7／i5處理器，並通過NVIDIA NCS認證，搭載NVIDIA A2Tensor Core GPU，同時支援高效能的NVIDIA RTX系列GPU卡和高速I／O連接，專為嚴苛的AI推論應用和電腦視覺任務而精心設計。

隨著電腦視覺成為AI發展的重要領域，全球智慧應用迅速增長，如何整合人工智慧和影像識別應用，成為產業的關注焦點。

根據市調機構Mordor Intelligence統計，全球人工智慧影像識別市場預計於2029年達到44.4億美元，年複合成長率達11.76％。在城市規劃、交通管理、安全監控、自動製造等領域中，嵌入式AI視覺應用的應用程度日益提高。

然而，視覺型邊緣AI系統通常需要處理大量的影像和電腦視覺工作，耗費大量功率。AIP-KQ67通過彈性擴充PCIe x16顯示卡的支援，提供了更靈活的邊緣應用算力配置，支援最新的NVIDIA RTX高階GPU系列，最高功率可達300W，提供強大的多任務處理能力和優異的電腦視覺及AI推論效能加速。

AIP-KQ67具備「強悍效能」、「靈活擴充」、「可靠穩定」等特性，為邊緣AI推論與電腦視覺應用提供一站式解決方案。該產品配備靈活多元的I／O連接埠設計，包含三個獨立顯示輸出、1組1G乙太網路和3組2.5G網路接口。

同時，AIP-KQ67整合了多種擴充插槽，包括1個PCIex16（Gen5）、2個PCIex4、1個PCIex2、1個M.2M-Key和1個M.2E-Key，可依據實際AI應用場域需求，擴展各種周邊設備與附加卡，如儲存、WiFi和PoE等。AIP-KQ67採用帶有特殊防塵網罩的創新無螺絲機箱設計，可有效防止灰塵進入機箱，延長系統使用壽命與可靠性。