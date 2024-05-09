南寶第一季獲利季增14.7％ EPS 5.86元 營業利益率創同期新高

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南寶（4766）在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益率15.4％，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高；稅後純益7.06億元，季增14.7％，年減0.7％， EPS5.86元。

南寶表示，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位，將積極把握成長機會，持續投入研發耕耘新產品與應用，今年全年營收可望重拾成長。另，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率。

南寶受惠客戶需求逐步回溫，第一季營收年增10.2％。其中，接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增14.7％，營收占比73％；建材與塗料業務年增1.2％，營收比24％。前四月營收為68.4億元，年增12.4％。

南寶指出，在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益7.69億元，較去年同期大幅成長53.1％；第一季營業費用率17.7％，較去年同期增加0.4個百分點，主因併購常熟裕博高分子材料有限公司，於去年五月起併表，費用率較高。

南寶強調，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，需求回溫，南寶持續重視創新，佈局綠色永續產品，以及更優化生產及營運效能，以提升長期股東權益報酬率。

除鞋材接著劑業務有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，工業與其他消費性產業用接著劑也把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等。