美商用不動產岌岌可危？地產大亨示警地區銀行恐每天倒1間

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在高利率與通膨的衝擊下，美國不動產市場面臨高達數千億美元的違約風險，不動產投資集團喜達屋（Starwood）執行長史登利希特（Barry Sternlicht）近期提出警告，在即將到來的房地產清算中，可能會有更多的銀行暴雷，尤其是地區銀行和社區銀行，恐怕每天都會有1家倒閉。

據《商業內幕》報導，美國地產大亨史登利希特表示，目前房地產主要的承貸機構，尤其是區域性銀行很快就會受到高利率和通膨的衝擊，他指出美國有超過4,000家的區域性銀行，這些銀行大多沒有足夠的現金流來處理因房地產債務而導致的重大貸款損失，史登利希特說：「你可能每天都會看到一家地區銀行倒閉，或者是每周2次。」

史登利希特認為1.9兆美元的房地產貸款是「一隻脆弱的動物」，他從兩年多前就不斷提出警告，今年1月接受採訪時，稱這是「生存危機」，日前，他也預測光是商用不動產違約，就可能造成1兆美元的損失，本周他又表示，聯準會維持高利率的政策，將對房地產持續產生影響。

紐約聯準銀行董事、RXR Realty執行長斯科特·蕾克勒（Scott Rechler）今年也做出類似的預測，他認為，隨著許多商用不動產的貸款到期，到2026年，美國銀行的數量將減少500家。

去年3月，美國區域性銀行，包括矽谷銀行、標誌銀行等一連串的倒閉風暴引起金融危機恐慌，今年4月又有一家區域性銀行倒閉，據《CNBC》報導，金融分析顧問Klaros Group的最新報告稱，4,000家的美國金融機構有282家面臨倒閉壓力。