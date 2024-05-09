《觀光股》揚秦Q1獲利、4月營收齊登次高 今年成長樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠展店效益顯現，2024年首季稅後淨利「雙升」至0.35億元、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.16元。隨著「麥味登」與「炸雞大獅」展店動能增溫，4月合併營收亦「雙升」至2.01億元、改寫歷史次高，公司對今年營運成長樂觀看待。

揚秦2024年首季合併營收5.67億元，季減0.93％、年增達16.52％，創歷史次高。營業利益0.43億元，季增4.89％、年增達24.7％，連3季改寫新高。雖受業外收益驟減影響，稅後淨利0.35億元，季增3.35％、年增達20.31％，亦創歷史次高，每股盈餘1.16元。

揚秦總經理林麗玲表示，首季向來為連鎖早午餐營運淡季，但受惠「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌營運規模持續擴大、商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩、內需市場回溫等因素帶動下，使今年首季營運淡季不淡。

揚秦亦公布4月自結合併營收2.01億元，較3月1.92億元成長4.65％、較去年同期1.71億元成長達17.28％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收7.68億元，較去年同期7.68億元成長達16.57％，續創同期新高。

揚秦表示，4月營收再次突破2億元、創下僅次於1月2.07億元的歷史次高，主要首季針對年後轉職與小資創業族群，加盟總部提供無息分期優惠的展店策略奏效，展店專案收入較過往亮麗，預期也將推升第二季門市家數與商品收入成長。

揚秦目前旗下「麥味登」全台門市增至859家，「炸雞大獅」海內外門市維持113家。展望後市，林麗玲指出，「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌的加盟創業熱度持續升溫，「麥味登」推動健康食材亦獲消費者認同，品牌力提升同步強化門市獲利能力，對今年營運成長樂觀。

林麗玲先前法說時指出，揚秦今年旗下各品牌於海內外均將同步加速展店，包括火鍋新品牌「涮金鍋」將於6月開放加盟，持續挹注營運成長動能，預估今年新展店數將不低於去年，續拚營運再創高。

除了營運表現亮麗，在證交所公布的2023年第十屆「公司治理評鑑」，揚秦自754家上櫃公司中脫穎而出，榮獲排名前5％的最高榮譽，同時為「市值未達50億元類別」中取得排名前1％的殊榮，稱冠上市櫃餐飲業，肯定經營團隊落實公司治理、推動永續經營的成果。