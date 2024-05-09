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急單到 動力首季獲利雙贏

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因第一季適逢年節連假、客戶因應庫存去化影響產銷認列節奏，動力科技（6591）首季合併營收3.08億元，呈微幅年減3.07％，然隨著3月客戶急單需求增溫，以及第一季台幣貶值產生業外匯兌收益等挹注，第一季稅後純益仍達到2,557萬元，每股稅後純益0.71元，同步超車去年同期的EPS0.45元及上一季的EPS0.57元。

動力表示，今年年初仍持續受到泛電競相關產品新舊產品交替潮、春節連假期間影響，拖累單月稼動率表現，惟受惠於泛電競相關客戶推出新品於終端市場銷售良好，帶動旗下風扇產品備貨逐步熱絡，再加上成本、費用管控得宜，今年首季毛利率、營業利益率仍達到26.88％、8.27％。

動力除公布首季財報外，亦於9日同步公布4月營收，經結算4月合併營收達1.32億元，年增13.57％，創歷年同期第三高，累計前4月合併營收為4.4億元，年增率亦同步翻正，達1.39％。

動力指出，看好國際品牌大廠加大AI技術應用投入，有助於提升NVIDIA中高階顯卡RTX 4080、4090、RTX 40 Super等需求，帶動電競PC新品規格升級、掀起新一波換機潮，推升動力整體風扇產品接單、出貨表現，不僅挹注4月營收寫歷年同期新高，並創造未來銷售動能可期。

展望第二季，動力表示，目前電競顯卡客戶仍保持良好備貨力道，有助於整體產能稼動率站穩一定水準之上，另觀察目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，再者美國出口禁令規範延續，亦有助於電競顯卡客戶下單逐步轉向積極，在業務接單環境好轉下，有望推升未來營運逐月成長。

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