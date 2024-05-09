浮增容積如濫用QE 陳冲籲修《都市計畫法》規範

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近期圍繞在台北市前市長、民眾黨主席柯文哲最大的議題即是容積獎勵爭議，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日形容，浮增容積就如同浮濫的QE，造成惡性容積或膨脹，呼籲內政部修《都市計畫法》，並且公布增額容積總數和公益成效，並且考慮設定上限。

美國印鈔機製造的數量寬鬆(QE)，看美國聯準會資產負債表規模劇增，不論是買公債、承接壞資產(MBS)等，最後就是流入股市、房市，造成世界通膨、推生物價受害的是各國民眾。

近期圍繞在柯文哲的議題就是容積獎勵，陳冲表示，爭論的意義不大，問題在於長期以來對容積率制度規畫不當，容積率移轉在性質上是以鄰為壑，將交通、公設、空汙、熱島效應等推給容積移入地區，對周遭民眾的衝擊，並未追蹤評估，也構成房地產價格扭曲，就像是惡性的QE，陳沖認為應該通盤檢討。

台灣的容積制度有法定容積、獎勵容積、容積移轉等，2008年底立法院又新增折繳代金方式，陳沖指出，雖然都市發展、都市計畫要因地制宜，許多細節應由地方政府以自治法規訂定，但是母法不但欠缺折繳代金的原則，連折繳代金的定義都付之闕如，換言之，這些涉及人民權利義務等重要事項，竟都是由施行細則、行政規定來處理。

容積是公共財，容積較高的地區，應該就有相對較多的公共設施，以免影響生活品質，政府有管控容積的權力，相對就有維護地區容積品質的責任。容積攸關人民權利義務，在此不僅指起造人的權利，還涉及周遭鄰近居民的權利，可惜長期以來，關於容積的管理，一直倚賴《都市計畫法》第39、83-1等，不僅文字簡略，常惹爭議以及依賴次級法律基礎規範。

陳沖指出，經濟上適當的QE，也許可以有一時的榮景，但無節制的QE，將造成物價飛漲，通貨膨脹，遲早釀災惹禍。容積上的QE，也是一樣，為防微杜漸，內政部除研修《都市計畫法》第83-1外，不妨公布全台各地增額容積的總數、公益成效，也研究一下應否設定上限，以免造成惡性通膨，不！惡性容積膨脹。