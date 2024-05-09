長庚大學專屬學位袍亮相 高級訂製服教父操刀新裝超亮眼

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長庚大學首次製作專屬學位袍，由宇璟設計公司、「高級訂製服教父」設計師方國強操刀，採用學校雙代表色紫色及金黃色，融入具有勤勞樸實校訓意涵的稻穗圖騰，呈現長庚大學獨一無二的品牌特色。為此，校方9日中午辦理「新裝」走秀，3款新式學位袍同時發表亮相，新穎風格與訂製服的高質感設計，讓與會貴賓及師生皆感驚艷。

發表會在學校國際會議廳外廣場舉行，校長湯明哲、方國強及校內主管皆出席與會。校方邀請6位在校生與廖苑利、李立昂及陳品元3位醫師校友擔任模特兒走秀，從妝容到會場布置幾乎比照業界規格辦理，讓人耳目一新，吸引許多校內師生觀賞，見證這值得紀念的一刻。

湯明哲表示，國際上的頂尖大學通常都有自己獨具特色的學位袍，長庚大學借鏡作法，創校37年首次嘗試製作專屬學位袍，強化學校邁向一流大學的品牌形象，凸顯以學生為中心的辦學特色，延攬優秀學生就讀並加強學生與學校的連結，凝聚向心力。

長庚大學在2023年秋季組成跨單位專案團隊，邀請師生代表遴選企劃案後，委託宇璟設計公司共同規畫，設計學士、碩士、博士共三款學位袍。專案團隊表示，即使設計上依學位的不同有所區隔，整體而言，學位袍跳脫黑色框架，以華麗、優雅、與貴氣的紫色做大面積配置；裝飾則使用金黃色，用於學位袍正面、披肩、袖口、帽穗等處，透過學校雙代表色貫穿長庚精神與價值。宇璟設計公司表示，細節部分傳達創辦人賢昆仲年輕時勤勞樸實經營米店的理念，並參考長庚大學校徽鋼印發想，以飽滿低垂的稻穗圖騰裝飾在披肩與垂布上，象徵學校是培育人才的搖籃，也期勉畢業生保持謙虛持續學習。

值得一提的是，這次還一改常見的傳統方帽子設計，統一採用八角形的絨布帽，搭配主視覺黃、紫雙色帽穗，讓整個學位袍從頭到腳都充滿時尚感。專案團隊指出，訂製學位袍的質感與以往向外租借的黑色制式款截然不同，而且能夠帶出學校特色與凝聚學生的認同感，雖然過程有許多挑戰，看到成品一切都很值得。首次訂製的數量皆已到貨，今年6月進入畢業典禮會場的畢業生將全員換上新裝，希望讓同學、家長留下深刻又獨特的回憶，帶著學校給予的祝福步出校園。