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名額有限！金管處「小兵日記兒童軍事體驗營」 15日開放報名

  • 中時即時 于家麒
金管處「小兵日記兒童軍事體驗營」自推出以來廣受地區家長們的歡迎，內容以環境教育為主軸，結合兒童軍事體驗活動，鼓勵孩子多元探索。(圖／金管處提供)
金管處「小兵日記兒童軍事體驗營」自推出以來廣受地區家長們的歡迎，內容以環境教育為主軸，結合兒童軍事體驗活動，鼓勵孩子多元探索。(圖／金管處提供)

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由金門國家公園管理處舉辦的「小兵日記兒童軍事體驗營」又來囉！此活動自推出以來廣受地區家長們的歡迎，內容以環境教育為主軸，結合兒童軍事體驗活動，鼓勵孩子多元探索。今年活動將於5月25日起共辦理6梯次，各梯次預計招收30名，5月15日起開放報名，歡迎3至12歲兒童踴躍參加，額滿為止。

內政部國家公園署表示，金管處為保存軍事遺蹟，持續與軍方合作，移撥無運用計畫之營舍、據點，採「不破壞現有工事主體結構」及「國軍演訓需要時可隨時使用」原則予保存維護，進行軍事營區原貌修復並活化利用，作為公共服務、解說展示、戰役體驗，或遊憩休閒等多元型態之活化方式，充分運用軍事營區設施，讓國人更能親近金門戰役史蹟與軍事文化。

金管處說明，今年的「小兵日記兒童軍事體驗營」系列活動將於湖下一營區辦理，包含「小小陸軍營」4 梯次(5月25-26日上、下午各1梯次)及「海陸特戰營」2梯次(6月1-2日全天各1梯次)之軍事體驗營。

「小小陸軍營」活動內容為拯救小熊、五十障礙、手榴彈投擲、射擊訓練、彈藥兵任務等課程；「海陸特戰營」活動內容則為砲兵專長訓練、醫護兵專長訓練及紥營、槍支分解及刺槍術、射擊專長訓練、五十障礙、體能訓練及天堂路考試等課程。

金管處指出，各梯次預計招收30名，參加學員均提供兒童迷彩服、手套、軍靴、護目鏡、腰帶等迷你裝備，讓小兵們能在從遊戲中學習，並有個快樂又難忘的體驗，活動報名自5月15日起開放報名，額滿為止，詳情請至內政部國家公園署金門國家公園臉書粉絲專頁或官網查詢，報名網址：https://forms.gle/yJDJnwiWHwg3oCjU9。

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