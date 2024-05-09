母親節感恩月 品牌建商舉辦活動推廣幸福共好

時序進入五月，是最溫馨的母親節感恩月，倡議ESG永續精神的富華創新(3056)也在臉書上發起「幸福時間旅行」線上活動，邀請住戶熱情分享與媽媽的相處點滴，投稿分享貼文獲得按讚數最高者還可以拿回大獎智能掃地機器人等，以實質行動讓媽媽母親節放輕鬆，豐富獎品讓各社區住戶紛紛動起來，找出珍藏老照片，回味與媽媽的幸福時光。

為落實「永續社區、幸福共好」理念，富華創新在網路上向住戶募集與媽媽的合照與幸福故事，活動一出就吸引近百則留言，住戶不僅找出與媽媽的合照，配上感性故事，真情分享生活中與媽媽相處的點點滴滴，讓人看了十分感動。

從分享的文字當中，社區住戶Sophie Kuo感性地寫下「媽媽賦予我生命最重要也最辛苦的人，每天與媽媽都會通電話，給彼此安心與放心，連在國外也是如此…」、還有社區住戶沈小姐分享到媽媽工作忙，從小到大都沒有參加過畢業典禮，沒想到大學畢業的時候還是抽空捧著一束花來參加，讓她很感動。另有社區住戶Kylie也分享，她與媽媽住家距離走路要40分鐘，但媽媽每次總是提著大包小包的補給品散步來看她，「一點都不覺得重，這就是媽媽的愛吧！」

富華創新品牌部總監洪梅齡表示，富華創新以響應ESG永續精神、數位化行動慶祝母親節。透過線下募集住戶間與媽媽的感人故事，營造家庭親子溫馨互動，並回到線上共享幸福美好時光。所有住戶提供的合照與小故事，也將會在活動網站上展覽到五月底，讓這份愛意與溫暖繼續傳遞旅行，不只有五月才是溫馨的感恩月，也藉此告訴大家，要常常對家人表達愛與感謝。期盼在科技主流人際疏離時代，透過活動提煉溫暖情味、感受幸福無價的實質意義，並展現品牌差異化內涵與特色，落實「永續社區、幸福共好」理念。

2024幸福時間旅行線上展覽網址為：https://zongtaianalytics.wixsite.com/mothersday