《半導體》世界先進4月營收小降 Q2營運續復甦

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)公布2024年4月自結合併營收33.88億元，較3月36.2億元減少6.42％、較去年同期35.69億元減少5.07％，仍為今年次高、改寫同期第三高。累計前4月合併營收130.21億元，較去年同期117.56億元增加10.76％，續創同期次高。

世界先進先前法說時表示，隨著客戶需求復甦，預期2024年第二季晶圓出貨量將季增約17～19％、平均售價（ASP）季減2～4％、稼動率提升至64～66％，使毛利率回升至25～27％，並預計額外認列約占營收2～3％的長約收入。

世界先進總經理尉濟時指出，客戶需求在第二季需求逐步回溫，然工業用及車用半導體供應鏈等仍在進行庫存調整，目前公司訂單能見度為2～3個月。而0403花蓮強震估影響第二季毛利率約1.5個百分點，約2％晶圓出貨將遞延至第三季。

隨著工作天數增加，世界先進預估第二季月產能約27.9萬片、季增約1％。為滿足客戶對電源管理產品需求，全年產能估約338.7萬片、年增約1％，主因晶圓五廠4千片新增月產能將自10月提前於8月生產。今年資本支出預期維持約38億元、年減近5成不變。

世界先進董事長暨策略長方略表示，上半年消費電子庫存已調整至正常水位，全年需求可望恢復季節性常態，而工業用及車用半導體目前持續庫存調整，但已有些進展，期盼第二、三季能恢復正常水位，預期下半年應可維持溫和成長狀況。

投顧法人認為，世界先進陸續接獲美系廠商來自陸廠轉單，未來國際大廠及IDM營收占比增加，可抵消IC設計及國內廠商訂單波動性。由於第二季營運展望優於預期，且新產能提前開出顯示訂單較預期佳，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自72.6元升至100元。

另一家投顧法人則較保守看待，認為第二季展望優於預期，主要受惠消費電子及運算需求復甦，但全年營運僅預期溫和復甦，顯示價格壓力及需求展望平淡持續壓抑毛利率提升，需求及獲利率延續性仍是主要關鍵，雖將目標價自65元調升至83元，仍維持「持有」評等。