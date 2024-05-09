康林國際集團11人獲模範勞工表揚 共創多元共融職場

五一勞動節各縣市政府及相關單位舉辦模範勞工及優秀移工選拔結果出爐，康林國際集團今(2024)年度共計有同仁3人及移工8人榮獲表彰殊榮，獲獎縣市涵蓋從北到南，頒獎典禮當天雇主、被照顧者、移工、康林獲獎同仁與主管偕同出席，宛如一家人，氣氛融洽處處現溫情。

康林國際集團自1988年成立以來，一直致力於提供穩定人力，幫助企業富足，家人安心幸福。今年榮獲模範勞工的三位同仁，其中，人資事業群新竹公司同仁張翠姮是越南籍新住民，任職公司雙語客服近20年，已服務近千名同鄉，她除了感謝縣府頒發新竹縣政府113年模範勞工這項殊榮給她外，也非常感謝公司的栽培，未來會用更熱忱的心來服務同鄉，讓離鄉背井來到台灣工作的他們可以感受台灣人的熱情及對多元文化的包容。南投吳袖菁與台南林怡菁則都是擔任公司業務祕書一職，熟稔聘僱移工相關申請作業，除了在日常專業辦件表現優異外，也擔任部門內教育傳承角色，增強團隊凝聚力和競爭力，因此榮獲模範勞工肯定。

外籍移工是組成臺灣勞動市場重要的一份子，社福類移工更是補足長期照護重要的人力，榮獲新竹縣政府表揚的提雅，樂觀開朗，善於溝通，鄰居也對她讚不絕口，常向她請教如何教導其他移工。台中市的希拉，因為阿公吞嚥困難特地把菜煮軟切小，且主動積極陪同阿公復健，讓雇主一家人都很感激請到一位好幫手。雇主家在高雄的雅蒂，擔心阿嬤無聊，會陪她聊天，帶她出門散步，讓阿嬤多接觸外面，放鬆心情也有助於健康改善，雇主表示雅蒂已經是家裡重要的一份子。榮獲產業類模範外籍移工殊榮的有來自印尼的嘉路、來自越南的阮有山、曾文強、阮庭秀、黃文中共五位，主動積極與和善相處是他們共同的工作態度，他們在工作上的表現備受公司肯定；無論是被公司任命為工作幹部、申請成為中階技術人力、獲得公司內部表揚外，更是在公司主動推薦下參選獲獎，成為模範外籍移工的典範。

康林國際集團人資事業群總經理曾潮雄表示：「康林內部同仁組成豐富多元化職場，勞雇融洽，也常舉辦活動促進康林移工跨文化交流，體現集團DEI多元平等共融精神，因此能在2023年成為人力仲介業首家榮獲DEI多元共融願景獎-最佳DEI企業獎的領航者。」未來，康林國際集團對外將持續提供優質勞動力，穩定產業生產力，填補長照人力缺口，對內則打造一個包容、多元的工作環境，讓每位同仁及移工都能實現自我在工作上的成就！