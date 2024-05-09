環狀線4億修繕費確定由新北買單！損壞原因8月出爐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

0403花蓮大地震造成環狀線11處鋼箱梁錯位及盤支損壞，需1年以上修復期，復原工程約4.42億元，責任釐清，則透過第三方組成委員會調查，新北市議員提出修繕費用應由北市埋單，北市議員表示，天然災害不可抗力之因素，由誰恢復要有明確定義，北巿捷運局長鄭德發表示，地震為不可抗力因素，已經與新北討論完畢，費用由新北天然災害金支付，調查結果預計8月出爐。

台北市捷運局9日赴議會交通委員會專案報告，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，環狀線修復花費4億多修復，新北議員認為該讓北市埋單，天然災害在契約裡是不可抗力因素，現今是因為雙北同黨執政，若不同政黨，4億多的金額龐大，由誰負責恢復應該要有明確定義。

鄭德發表示，捷運環狀線2020年正式通車營運，雙北市政府2023年5月完成權責轉移，由新北市政府擔任地方主管機關，已經跟新北市府開過3次會也說清楚，這個是天然災害無法辨識是否為設計施工不良，費用確定由新北天然災害金支應，真正原因釐清將由第三方組成委員會，辦理損害調查作業，報告預計8月出爐。

民進黨台北市議員陳怡君表示，這次地震北市非重災區，雖可修復但1次地震就造成這樣的結果，往後地震再度發生後果不堪設想，修復期長達1年之久，大大影響雙北市民交通，建議爾後工程應提高耐震係數，做高規格設計，否則後續再發生意外，原因都可以推給是地震因素導致。

國民黨台北市議員柳采葳表示，捷運局一定要做好責任歸屬認定標準及細節，不該承擔就不要承擔，態度要拿出來，若雙北未來不同政黨執政，萬一新北議會提訴訟要求求償，才能提早防範，防堵類似政治語言發生。

鄭德發表示，設計都是依照國家規範做最佳設計，耐震評估設計若過度極端，所有工程在交通要道則會量體過大，並非大眾所求，第三方委員會由專家學者、學校教授、技師公會組成，由公正單位鑑定究竟施工有沒有問題，不論最終是地震引起或是施工瑕疵，都不該只是嘴上攻防。