進擊的保育 雪管處邀集民眾移除外來種水生動物

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內政部國家公園署雪霸國家公園管理處，日前在汶水行政中心邀集民眾一同來參與水域動物外來種移除活動，共有50位民眾參加，移除大肚魚58隻、吳郭魚26隻，掠食性極強的大口黑鱸11尾，豹紋翼甲鯰2尾，共計約20公斤，成果豐碩。

雪管處指出，在交通便捷的時代，人類挾帶各種生物橫跨世界各地，使這些生物來到原來新的棲息範圍建立新族群，成為當地的優勢物種，因而壓迫當地原生物種的生存環境，甚至造成當地物種滅絕。雪管處號召大眾一起關注外來種議題，透過課程介紹及實際操作移除外來種，提升民眾對於保護生物多樣性的意識，並呼籲更多人加入到生態保護的行列，友善當地生態環境，以維護臺灣原生種的生存空間。

雪管處表示，近來對於外來入侵種議題被廣泛關注，民眾也漸漸認識外來種所造成的危害，如不當棄養、宗教放生或垂釣放養等，都會使原生物種受到排擠難以生存。為了讓民眾認識水域外來種的危害並了解其對生態的衝擊，活動內容包含介紹外來種的種類、危害及移除方法，並於汶水遊客中心生態池實際下水操作體驗移除工作。希望由本活動宣導移除外來種的重要性，並傳達國家公園重視生態保育、研究與解說教育宣導的信念。

移除活動首先由嘉義大學生資系副教授邱郁文，在汶水生態保育教育館介紹汶水園區生態池中的生物種類，並教導學員區分外來種魚類，介紹適合當地的移除方式，包括主動式捕撈的手抄網捕撈、手拋網及路亞垂釣以及被動式捕撈如陷阱籠具施放及單層刺網架設等方式，同時帶領參與民眾至汶水生態池實際操作。

這次移除工作共有50位民眾參加，移除大肚魚58隻、吳郭魚26隻，掠食性極強的大口黑鱸11尾，豹紋翼甲鯰2尾，共計約20公斤，成果豐碩。學員們並將原生種鰕虎及斑龜等放回原處，將當地生態環境還給原生物種，營造友善原生物種的淨土。