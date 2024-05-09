AI伺服器、4月績優股短線俏 未來半年多頭核心是它？

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投組表現：

愛山林（2540）表現最佳，營建景氣趨勢向上，營建股全面上漲。

長虹（5534）表現最差，漲多拉回測試月均線支撐。

盤勢預測：

周四早盤台積電(2330)與鴻海(2317)維持強勢力保加權指數維持平盤，但櫃買指數呈現下跌走勢，中盤過後賣壓湧現加權指數由紅翻黑，各類股呈現跌多漲少走勢，重電與電線電纜等非電族群由強轉弱，僅部分4月份營收財報佳個股維持紅盤，指數來到 20,883前高附近將面臨前高解套賣壓，營建族群多數個股呈現漲多修正回測月均線整理，短線可留意AI伺服器4月營收佳個股。

周五指數在前高附近攻勢暫歇，主攻部隊的電子需恢復人氣群起而攻才有機會攻克前高，屬於長線產業趨勢成長族群的營建金融股持續回落修整，電子股只要鴻海(2317)與台積電(2330)保持漲勢即能維持多頭氣勢不墜。營建族群多數呈現沿著月均線緩步上攻格局，但漲多拉回修正乖離測試中短期均線在所難免。預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於AI伺服器族群與重電族群則有轉強再攻前高的趨勢，持有的建議續抱，未持有的則可留意GB200伺服器相關個股如：鴻海(2317)、奇鋐(3017)等個股。

投組表現：

德勝（8048）表現最佳，Q1每股盈餘1.05元年增41.89％，股價目前在高檔震盪隨時準備創新高，盤中最高差0.2元即創波段新高點。

遠雄（5522）表現最差，3月自結每股盈餘0.47元年增683％，展望今年台中為推案主力，預估總銷額達300億元。

盤勢預測：

周四聯準會官員暗示利率將維持在20年來高點的時間比原先預期久，美國第一季經濟成長放緩至1.6％，將有助於通膨往Fed目標2％方向前進，台股盤中震盪離歷史高點差129，在權王台積電及聯發科走弱下，終場下跌139點收20560點，成交量為4180億，權值股持續吸金，以中小型股為主的OTC指數，資金輪動開高走低，終場下跌3.15點收247.44點成交量增為934億，5月以來三大法人作多買超，凸顯多方控盤方向不變。

周四美國上周原油庫存減少超乎預期，布蘭特原油震盪收紅，馬士基推估紅海危機將導致運力減少近二成，每一航程燃料成本多了4成，將推升旺季附加費用幅度，貨櫃三雄聞訊強勢上攻，安控族群、汽車零組件、資產股、觀光餐飲旅及遊戲族群等持續加溫，軍工概念、AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人概念、機穀、矽光子概念及散熱族群走勢分岐，政策作多營建營造、重電及電線電纜族群等持續拉回。

周五美就業市場動能不減，將有助於實現經濟軟著陸，今年大主流AI伺服器、AI PC、機器人概念、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、散熱、矽光子概念等能否轉強，520將屆營建營造、重電、電線電纜族群及軍工概念是否走強，安控族群、汽車零組件、資產股、觀光餐飲旅及遊戲族群是否持續上攻，隨著電子股成交比重回6成以上，留意被動元件、IC設計、車電相關族群等轉強的機會。

投組表現：

花王（8906）表現最佳，漲多列入處置交易，受營建族群重挫拖累

鈺邦（6449）表現最差，受電子股賣壓影響，反彈遭逢5日線壓力

盤勢預測：

周四台股開盤在電子權值股帶動下，盤中完全封閉4／15空方缺口，並創下反彈新高20,754點，離歷史新高僅差不到130點。但成交量能低迷加上短線漲多，盤中部份強勢電子股重挫，導致10點過後迅速翻跌，尾盤更在台積電壓盤下，回吐周三拉高結算漲幅。

周四台股強弱分岐，昨日提醒的航運族群，受惠報價續強，貨櫃三雄與散裝航運全面發動，成為周四台股最強勢的族群。但昨日強勢的重電族群則是賣壓湧現。電子強勢族群更是盤面重災區，除了近期發動的記憶體、矽光子回跌外，IC通路、矽智財與半導體設備更是多檔出現破線走勢，影響市場信心。

周五台股因量價背離，搭配外資縮手，預計指數維持高檔量縮震盪。族群留意受惠報價的航運股是否維持滾量上攻。政策題材則觀察太陽能與風力發電，520之前有無積極買盤卡位。電子股則以弱勢破底股有無回穩為觀察重點，如矽智財與IC通路股須出現回穩跡象，才有利電子資金回流。

投組表現：

德勝（8048）表現最佳：AI帶動光通訊需求持續增加，持續看好

皇翔（2545）表現最差：營建動能轉弱，轉趨弱勢

盤勢預測：

台股創高拉回，終場下跌139.74點，收在20,560.77點，成交量4180.13億。類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅1.73％，電通路類股表現最差，跌幅4.16％。權值股方面，台積電下跌6元，跌幅0.75％，收在796元；聯發科維持平盤，收在1,095元。

展望後市，加權指數雖站上月線但上面有空方缺口壓力，守住月線就能持續震盪往上，櫃買指數回測大量低點支撐，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，今又轉往航運類股，可見資金的持續力道不足，在產業族群中尋找投資機會，現階段持股不宜過久，應短進短出有賺就走。另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是雷科、辛耘、萬潤，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠。