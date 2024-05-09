《其他電》福華轉型 手握印尼14.4萬公頃森林碳權開發權利

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【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)子公司福華電子(8085)近期轉型有成，聚焦碳權開發與管理，擁有印尼14.4萬公頃森林及其森林碳權開發權利，同時啟動紅樹林相關的保育與復育，並與印尼當地開發商、專業教授攜手促進永續發展，加速達到淨零碳排目標。

印尼是全球擁有面積最大的紅樹林國家，紅樹林相較一般樹木具有更高的吸碳能力，根據學研單位研究顯示，紅樹林的「藍碳」碳吸存速率比陸域森林的「綠碳」高出2-3倍。但近年因為農漁產業、觀光、都市開發等需求下，紅樹林面積正快速縮減，繼而影響人類生存環境。

福華擁有的14.4萬公頃森林位於印尼馬魯古群島。福華聘請紅樹林及沉香復育專家—台灣大學博士陳開憲，由陳開憲博士率團考察該群島中的希藍島(Pulau Seram)紅樹林與沉香的復育。

福華資助團隊完成希藍島西部和東部兩塊紅樹林樣地，此外，捐贈當地Kaibobo村一套純淨水飲用系統，從勘查水源、掘井、管線配置，讓家家戶戶都有健康的水可用。

陳開憲表示，由福華資助考察馬魯古群島紅樹林及沉香的復育，雖然從希藍島西部到東部來回車程將近24小時，相當辛苦，但是看到當地民眾對紅樹林復育的熱情支持，以及期盼希藍島成為印尼沉香產業基地。

福華電子前進印尼森林開發綠碳是以「開創」方式進行，維持森林多樣性是基礎，還需要與當地居民建立生態系統，協助飼養雞、羊，生產羊買雞蛋等「林下經濟」。福華此次資助陳開憲博士團隊進行希藍島紅樹林與沉香復育，也可視為公司即將進行紅樹林碳權開發的起手式。