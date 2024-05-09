《半導體》威鋒Q1淨利大增 Q2更好、H2勝H1

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【時報記者王逸芯台北報導】威鋒電子(6756)今日舉辦法人說明會，受到客戶庫存回補積極，首季營運表現優於預期，單季淨利季增加481%、年增加239%，每股盈餘0.73元。威鋒表示，隨著庫存調節進入尾聲，手中成本較高的產品消化告一段落，2024年銷售將回到季節性節奏，預計第二季會優於第一季、下半年也會優於上半年。

威鋒電子第一季營業收入3.91億元，季減少23%、年成長5%；歸屬於母公司業主淨利0.5億元，季增加481%、年增加239%；基本每股盈餘0.73元。單季毛利率為40%，季減少4個百分點、年減少8個百分點。

財務長陳鴻文表示，威鋒第一季受惠客戶庫存回補需求帶動，整體營運表現優於預期。毛利率部分，則是受到成熟製程產品價格競爭影響，加上手上產品成本較高，導致毛利率下滑。

陳鴻文表示，2024年營運可望回到產品銷售季節性節奏，預計威鋒第二季會比第一季好、下半年會比上半年好。威鋒今年第一季毛利率到達上市以來最低，主要是因為庫存產品成本較高以及市場價格競爭，但隨著庫存陸續消化，今年第二季會有比較好的狀態，第二季預計毛利率可以止穩，且往後的毛利率會越來越好，但是價格競爭問題仍在，市場的因素比較難控制，威鋒能積極控制的是成本部分。威鋒主要晶圓夥伴是台積電(2330)，集中在28奈米成熟製程。

威鋒去年底第一代USB4終端裝置控制晶片獲USB開發者論壇 (USB-IF)的USB4產品認證，順利進入量產，算是全球走在前端般的業者，至於下一代USB 4終端裝置產品，由於會到支援USB 80Gbps運作，開發進程一定會比前一代需要更長時間，推估至少要2年以上，目前威鋒持續努力中。